Vali Hatipoğlu: Maden İlçesinde 1 Ev Hasar Aldı

Vali Hatipoğlu: Maden İlçesinde 1 Ev Hasar Aldı
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Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Maden ilçesinde çıkan örtü yangınında bir evin hasar gördüğünü, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün hızlı müdahale ettiğini açıkladı. Yangında can kaybı olmadığını belirten Hatipoğlu, yangın ekibine teşekkür etti.

VALİ HATİPOĞLU: 1 EV HASAR ALDI

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Maden ilçesinde örtü yangınının çıktığı bölgede incelemelerde bulundu. Alevlerin sıçradığı 1 evin hasar aldığını belirten Vali Hatipoğlu, "Maden ilçemizde çıkan örtü yangınında itfaiyemiz özellikle Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı araçlar çok hızlı bir şekilde müdahale ettiler. Orman Bölge Müdürlüğümüze ait 3 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 20 personel olay yerinde bu örtü yangınını söndürmek için uğraştılar. Maalesef, bir vatandaşımıza ait ev hasar aldı. Onun dışında şükürler olsun herhangi bir can kaybımız veya başka bir zararımız söz konusu değil. Üstün bir fedakarlık içerisinde çalışa başta Orman Bölge Müdürlüğümüzün işçileri olmak üzere tüm ekibimizi, jandarmamızı özellikle yangına müdahale eden görevlilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum geçmiş olsun" dedi.

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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