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Vali Hatipoğlu, Kütüphane Haftası'nda Kitap Okuyup Hediye Etti

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Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında kitap okudu ve vatandaşlara kitap hediye etti. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerde gezici kütüphane ile halka ulaşmayı hedefliyor.

Vali Hatipoğlu önce kitap okudu, ardından vatandaşlara hediye etti

ELAZIĞ - Kütüphane Haftası çerçevesinde Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu önce kitap okudu, ardından vatandaşlara kitap hediye etti.

Elazığ'da 7-13 Nisan Kütüphane Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu çerçevede 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kitap okuma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Vali Numan Hatipoğlu, ilk olarak gezici kütüphanede incelemelerde bulundu. İçerisinde bulunan kitaplar hakkında yetkililerden bilgi alan Hatipoğlu, kitap okuduktan sonra vatandaşlara da kitap dağıtımında bulundu.

Kütüphane Haftası'nın çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirten Vali Numan Hatipoğlu, "Bizde şuan da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gezici kütüphanemizle vatandaşlarımızı buluşturuyoruz. Gezici kütüphanemizde yaklaşık 9 bin eser bulunmaktadır. Beldelerimizi, köylerimizi ve kırsal alanlarımızı ziyaret ederek çocuklarımızı, gençlerimizi ve vatandaşlarımızı kitapla tanıştırıyor. Kitap medeniyetin en önemli anahtarlarından birisidir. Dolayısıyla da çok önem taşıyor. Peygamberimize gelen ilk vahiy oku, hitabıyla başlıyor. Dolayısıyla da bizler oku emrinin muhatapları olarak daha fazla kitabı hayatımıza sokmak durumundayız. Bu anlamda da ilimiz çok zengin bir birikime sahip olan kütüphanelerimizle dolu. Üç şubemizde yaklaşık 150 bine yakın kitap bulunmaktadır. Valilik olarak kütüphanemizde bir başka faaliyete de başladık. Özellikle üniversiteye çalışan çocuklarımızın talepleri üzerine saat gece 23.00'a kadar kütüphanemizi açık tutuyoruz ve orada kendilerine ayrıca çay ve kahve ikramında da bulunuyoruz. Okuma kültürü yüksek olan bir şehirdeyiz. Bu anlamda tüm vatandaşlarımızın kitapla ilgili hassasiyetlerini daha yüksek olmasını gönülden temenni ediyorum" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - Güncel
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