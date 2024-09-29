Üye Girişi
Haberler

Vali Hasan Şıldak, Siverek Devlet Hastanesini Denetledi

Vali Hasan Şıldak, Siverek Devlet Hastanesini Denetledi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Siverek Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık hizmetlerini denetledi, personelle görüştü ve hastaların taleplerini dinledi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Siverek Devlet Hastanesini denetleyerek vatandaşların taleplerini dinledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Hasan Şıldak, il genelinde asayiş, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesi için inceleme ve denetimlerini sürdürüyor.

Şıldak, gece saatlerinde Siverek Devlet Hastanesi'ne giderek, burada acil servis bölümündeki birimleri inceledi.

Personel ve sorumlu hekimlerle görüşen Şıldak, hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti, onların taleplerini dinledi.

Şıldak, acil servisteki bazı alanlardaki yoğunluğun giderilmesine yönelik görevlilere talimat verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şıldak, hastaneye başvuran vatandaşlara en hızlı şekilde hizmetin güler yüzlü bir yaklaşımla verilmesi ve temizlik ile hijyen koşullarına da her zaman önem verilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel

Devlet Hastanesi Yerel Haberler Hasan Şıldak Politika Valilik Siverek Ulaşım Sağlık Güncel

Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar

ABD'den gelen telefon sonrası 80 ton patlayıcı atmışlar

 Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı

Bakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı

 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş

Polisi şehit eden suç makinesiyle ilgili isyan ettiren detay
Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı

Büyük hata pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatsa Belediyespor - Adıyaman FK Maçı Bilgileri Fatsa Belediyespor Adıyaman FK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Fatsa Belediyespor Adıyaman FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fatsa Belediye Mazıdağı Fosfat Spor - Çayeli Spor Maçı Bilgileri Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor Maçı Hakkında Diyarbekir Spor - Karacabey Belediye Maçı Hakkında Afyonspor - Isparta 32 Maçının Yayın Bilgisi Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Diyarbekir Spor Karacabey Belediye CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Diyarbekir Spor Karacabey Belediye maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç Afyonspor Kulübü Isparta 32 Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Afyonspor Kulübü Isparta 32 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Silivrispor-Balıkesirspor Maçı Detayları
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });