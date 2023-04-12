Vali Hamza Aydoğdu, jandarma personeli ve askerlerle sahur yaptı

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, jandarma personeli ve askerlerle sahur yaptı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, jandarma personeli ve askerlerle sahur yaptı.

Vali Aydoğdu, "Gönül Sofrası" programı kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ev sahipliğinde jandarma personeli ve vatani görevini yapan askerlerle bir araya geldi.

Aydoğdu, burada, ramazan ayının bereketini hep birlikte paylaştıklarını söyledi.

Programa katılan liseli gençler ise kendileri için çok farklı ve anlamlı bir deneyim yaşadıklarını kaydetti.

Program, Vali Aydoğdu'nun İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber'den çalışmalar hakkında bilgi almasıyla sona erdi.