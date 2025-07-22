Vali Hacıbektaşoğlu Hastanedeki İşçileri Ziyaret Etti

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU HASTANEDE İŞÇİLERİ ZİYARET ETTİ

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessesesi'ndeki maden ocağında gaz püskürmesinin yaşandığı bölgede göçük oluştuğu da belirtildi. Bu bölümden yüzeye çıkarılıp hastaneye kaldırılırken, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ile birlikte Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ndeki işçileri ziyaret edip yetkililerden bilgi aldı.

İŞÇİLER OLABİLECEĞİNİ ÖNCEDEN GÖRÜP TAHLİYE ETMİŞ

Hastane çıkışında açıklama yapan Vali Hacıbektaşoğlu, "Saat 11'e 5 kala Kozlu Müessese Müdürlüğü'müzde yerin 630 metre altında, bir ayakta 5 işçimizin çalıştığı bölgede gaz sıkışmasından dolayı bir göçük meydana geldi. Arkadaşlarımız zaten göçüğün olabileceğini hissetmişler, 'hemen boşaltın' diye ustabaşı talimat vermiş ve gerçekten göçük de olmuş. Kaçarken de gaza maruz kalmışlar. Yine kaçarken ufak tefek şeyler oldu ama göçük bölgesini terk ettiler çok şükür. Şu an hepsi ayakta, hastanelerde tedavisi devam ediyor. Metandan dolayı, gazdan dolayı bir patlama söz konusu değil. Metan gazına maruz kalındı. Bir baygınlık, şuur kaybı herhangi bir sıkıntıları yok çok şükür. 3 arkadaşımız Tıp Fakültesi'nde, 2 kardeşimiz de Atatürk Devlet Hastanesi'nde, tedavileri devam ediyor. Büyük geçmiş olsun. İşletmenin diğer bölümlerinde, çalışmalar devam ediyordu ama her ihtimale karşı, işletmedeki tüm çalışma durduruldu. Güvenli bir şekilde tahliye edildi, tekrar oradaki, o ayaktaki durumu gözden geçirecekler. Herhangi bir sıkıntı yok, Allah'a şükür. Büyük geçmiş olsun" dedi.