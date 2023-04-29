Vali Hacıbektaşoğlu, askeri üs bölgelerinde incelemelerde bulundu

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Yazlıca Herekol Dağı eteklerindeki köyler, ve askeri üs bölgeleri ziyaret etti.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Yazlıca Herekol Dağı eteklerindeki köyler, ve askeri üs bölgeleri ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu, Siirt, Şırnak ve Van üçgeninde yer alan Pervari ilçesine bağlı Yazlıca Herekol Dağı eteklerinde yer alan Sarıyaprak, Yapraktepe, Düğüncüler, Doğan köyleri ve Doğan köyüne bağlı Karamık mezrasında incelemelerde bulundu.

Köylerde vatandaşlarla bir araya gelen Hacıbektaşoğlu, sorunları dinledi.

Okulları da ziyaret eden Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle görüştü.

Yapraktepe köyünde bir aileye taziye ziyaretinin ardından, Cevizağacı askeri üs bölgesini ve Doğan Köyü Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden Hacıbektaşoğlu, yapımı tamamlanarak hizmete giren kalekolda incelemelerde bulundu, bölgenin güvenlik ve asayişi ile ilgili askeri yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacıbektaşoğlu, kırsalda yaşayan vatandaşların hayat standartlarını daha da yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.

Devletin tüm imkanlarının vatandaşlar için seferber edildiğini aktaran Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Köylerin sorunu bizim sorunumuzdur. Vatandaşlarımızdan gelen her türlü talebi değerlendirerek, bütçe imkanlarımız dahilinde çözüme kavuşturacağız. Pervari-Doğan karayolunun 36,7 kilometrelik kısmı ve Doğan Gökbudak köyü arası hızlı bir şekilde asfaltlanacak. Gökbudak Pervari arasındaki 15 kilometrelik bölüm ise alt yapısı tamamlanmasının ardından bu bölümde de asfaltlanma çalışmaları yapılacaktır. Pervari Çemikari Doğan Güvenlik yolu da bu yıl içinde asfaltlanma planlaması yapıldı, buna da en kısa sürede başlanacaktır."