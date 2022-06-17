Vali Gürel, Türk Kızılay'a kurban bağışında bulundu - Haberler

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Vali Gürel, Türk Kızılay'a kurban bağışında bulundu

AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Vali Gürel, Türk Kızılay'a kurban bağışında bulundu

Karabük Valisi Fuat Gürel, Türk Kızılay tarafından başlatılan vekaletle kurban kesim kampanyasında kurban bağışında bulundu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Türk Kızılay tarafından başlatılan vekaletle kurban kesim kampanyasında kurban bağışında bulundu.

Vali Gürel, Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Cemalettin Yavaşçı ve beraberindeki Kızılay görevlilerini makamında kabul etti.

Türk Kızılay'ın "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan, Hilal Olsun Türkiye" kampanyasına bağışta bulunarak destek veren Gürel, yetkililere teşekkür etti.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Kızılay Karabük Kurban Güncel Haberler

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