Karabük Valisi Fuat Gürel, Kurban Bayramı öncesi kurulan hayvan pazarında incelemelerde bulundu. Gürel, pazarda bulunan vatandaşlarla görüşerek, hayırlı alışverişler dileklerini ileterek Kurban Bayramlarını tebrik etti. Satışların düşük olduğunu söyleyenler de var, çok iyi satış yaptım diyenler de var dedi.

Vali Gürel, kurbanlık pazarını gezdi

Karabük Valisi Fuat Gürel: "Satışın düşük olduğunu söyleyenler de var, çok iyi satış yaptım diyenler de"

KARABÜK - Karabük'te 7 gün önce kurulan kurbanlık pazarında kimi besici fiyatların yüksekliğinden dolayı satış yapamamaktan şikayetçi olurken, kimileri de güzel satış yaptıkları için memnun olduklarını Vali Gürel'e aktardılar.

Karabük'te Kurban Bayramı öncesi kurulan hayvan pazarında besiciler arife gününde satışlarına devam ediyor. Vali Fuat Gürel, Karabük-Yenice kara yolu Yeşilköy mevkiinde kurulan pazarda incelemelerde bulundu. Gürel'e incelemelerde İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık eşlik etti.

Vali Gürel, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve görevli kontrol ekiplerinden kurbanlık hayvanlar ve alınan tedbirlere ilişkin bilgi aldı. Gürel, hem satış yapan hem de kurban almak için pazarda bulunan vatandaşlarla görüşerek, hayırlı alışverişler dileklerini ileterek Kurban Bayramlarını tebrik etti.

İnceleme sonunda gazetecilere konuşan Vali Gürel, bin 200'ü küçükbaş, 600 büyükbaş hayvanın pazarda satışının yapıldığını belirtti. Gürel, "Tabii fiyatlar işte biraz daha pahalı olması sebebiyle düşük olduğunu söyleyenler de var ama diğer taraftan 'Allah'a şükür çok iyi satış yaptım' diyenler de var. Artık vatandaşın ekonomi durumuna göre bir şekilde pazar dengelenecek diye düşünüyoruz. Bugün ve yarın da satışlar olacak" dedi.

Çevre temizliği ile alakalı uyarılarda bulunan Gürel, "Özellikle çevre temizliğiyle alakalı. Kestiğimiz hayvanları uygun yerde kessinler. Atıklarını uygun bir şekilde bertaraf ederek inşallah çevreyle ilgili sorunlar yaşayabilir" diye konuştu.