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Vali Gürel, destekleme ve yetiştirme kurslarını ziyaret etti

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Vali Gürel, destekleme ve yetiştirme kurslarını ziyaret etti

Karabük Valisi Fuat Gürel, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kurslarına ziyarette bulundu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kurslarına ziyarette bulundu.

İlk olarak Vakıfbank Zübeyde Hanım Anadolu Lisesini ziyaret eden Vali Gürel, kurslara katılan öğrencilerle sohbet ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan Döküm, Makine ve Elektrik Atölyelerini de ziyaret eden Gürel, atölyelerde verilen eğitimler hakkında bilgiler alarak öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Yaz kursuna devam eden öğrencilerin bu süreci kendileri açısından fırsata çevirdikleri için tebrik eden Vali Gürel, öğrencilerin yaz okulunda aldıkları bilgiler sayesinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılına daha hazır olarak gireceklerini ifade ederek, eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Gürel'e, ziyaretlerinde İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da eşlik etti.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Vakıflar Bankası Karabük Güncel Haberler

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