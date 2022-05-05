Vali Gürel, Cumayanı taş ocağında incelemelerde bulundu

KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, köy yollarında kullanılacak malzemenin üretimini sağlamak amacıyla KARDEMİR'den tahsis alınan Cumayanı taş ocağında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Gürel, İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılan, saatte 400 ton üretim kapasitesine sahip olarak kurulacak ve sıcak asfalt yapımında kullanılan agrega temin edilecek, 10 milyon 100 bin lira bedelli konkasörün montajı için devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.

Gürel, inceleme sırasında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ile İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül'den bilgi aldı.