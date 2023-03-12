Vali Gündüzöz'den 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' mesajı

Muş Valisi İlker Gündüzöz, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündüzöz, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 12 Mart 1921'de Milli Mücadelenin ifadesi olan İstiklal Marşı'nın milli marş kabul edilmesinin 102. yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirtti.

İstiklal Marşı'nın Türk milletinin ortak sesi olduğunu aktaran Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'nın en çetin döneminde milletimize moral ve cesaret kaynağı olan, her kıtasında milletimizin cesareti, ecdadımızın kahramanlığı olan her kelimesinde ruhumuzu aydınlatan İstiklal Marşımız, milli bilincimizin ve hürriyet aşkımızın en berrak ifadesidir. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın' diye dua ederken o yıllarda verilen çetin mücadeleye ve insanüstü gayrete de işaret etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Mehmet Akif Ersoy'u ve kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."