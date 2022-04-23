Kayseri Valisi Günaydın'ın koltuğuna 4. sınıf öğrencisi Sena oturdu - Haberler

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Kayseri Valisi Günaydın'ın koltuğuna 4. sınıf öğrencisi Sena oturdu

AA - Esma Küçükşahin - Güncel
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Kayseri Valisi Günaydın'ın koltuğuna 4. sınıf öğrencisi Sena oturdu

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Besime Özderici İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Sena Ulusoy'a devretti.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Besime Özderici İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Sena Ulusoy'a devretti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, koltuğa oturan Sena, 23 Nisan'ı çocuklara hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla tüm şehitleri sevgiyle andığını belirtti.

Ellerinden geldiğince vatanı iyi yerlere taşıyacaklarına söz veren Sena, "Her konuda ülkemize destek çıkacağımızı belirtmek istiyoruz. Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı telefonla arayan Sena, parkların güvenli olmasını ve güvenli alanlara da park yapılmasını istedi.

Vali Günaydın ise çocuklar ile bir süre sohbet ettikten sonra Sena ve arkadaşı Ahmet Eymen Cihan'a çeşitli hediyeler verdi.

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

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