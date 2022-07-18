Vali Gül ve Belediye Başkanı Şahin'den Başsavcı Karataş'a ziyaret - Haberler

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Vali Gül ve Belediye Başkanı Şahin'den Başsavcı Karataş'a ziyaret

AA - Adsız Günebakan - Güncel
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Vali Gül ve Belediye Başkanı Şahin'den Başsavcı Karataş'a ziyaret

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni atanan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş ile Komisyon Başkanı Fatih Adıgüzel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni atanan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş ile Komisyon Başkanı Fatih Adıgüzel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan da yer aldı.

Vali Gül ile beraberindekiler, daha sonra Gaziantep Adliyesi Komisyon Başkanı Fatih Adıgüzel'i ziyaret etti.

Hakimler Savcılar Kurulu'nun yaz kararnamesi ile Karataş, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı, Fatih Adıgüzel ise Komisyon Başkanı olarak atanmıştı.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Cumhuriyet Gaziantep Karataş Fatih Güncel Haberler

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