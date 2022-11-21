VALİ GÜL'ÜN ZİYARET ETTİĞİ YARALI ÖĞRETMEN 'ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDA AĞLAYAMADIK'

Gaziantep'in Karkamış ilçesine, Suriye'nin Ayn el-Arab bölgesindeki PKKYPG'li teröristlerce düzenlenen, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı roketli ve havanlı saldırının ardından Vali Davut Gül ile beraberindekiler, hastanedeki yaralıları ziyaret etti.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine, Suriye'nin Ayn el-Arab bölgesindeki PKKYPG'li teröristlerce düzenlenen, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı roketli ve havanlı saldırının ardından Vali Davut Gül ile beraberindekiler, hastanedeki yaralıları ziyaret etti. Okulda yaralanan öğretmenlerden biri, ziyarette Vali Gül'e Çok şükür iyiyiz. Sadece öğrencilerimizin yanında ağlayamadık bile. Sizlere ilginizden dolayı teşekkür ediyorum dedi.

4 YAŞINDAKİ HASAN, CHP'Lİ VEKİLİN YEĞENİYMİŞ

Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden Hasan Karataş'ın (4), CHP İzmir Milletvekili Ali Mahir Polat'ın yeğeni olduğu öğrenildi.