Vali Gül: Şiddeti sadece öldürme, yaralama gibi değerlendirmemek lazım

'25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü' kapsamında düzenlenen programda konuşan Vali Davut Gül, "Şiddeti sadece öldürme, yaralama gibi değerlendirmemek lazım. Kadınlara olan şiddet kimi zaman ekonomik anlamda, kimi zaman hak ettikleri konumlara gelmesinin engellenmesiyle ilgili, kimi zaman eğitim haklarının alınmasıyla ilgili, geçmişe baktığımızda birçok örneğini görebiliriz. Ama çok şükür şimdi kadınların eğitiminin önünde hiçbir engel kalmadı" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde 'Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans' sloganıyla düzenlenen programa katıldı. Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen programa Vali Davut Gül'ün yanı sıra eşi Gülden Gül, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan ve İstanbul'daki kaymakamların eşleri ve kadınlar katıldı. Program öncesi kadınların bileğine farkındalık sağlamak amacıyla turuncu bileklik takıldı. Program kapsamında Vali Davut Gül ve eşi Gülden Gül, panoya turuncu el izi bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik kamu spotunun izletilmesiyle devam etti. Daha sonra 'Türkü Kadın' adlı müzikli monodram gösterimi sahnelendi. Ardından Gül, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Etnomüzikoloji Anabilim Dalı Kurucusu ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehtap Demir Güven'e sergilediği monodram gösterisinden dolayı plaket taktim etti. Toplu fotoğraf çekimi sonrası kadın konukevinden hizmet alan kadınların el emeği eserlerinin olduğu sergi yer aldı. Programda İstanbul Valisi Davut gül bir konuşma yaptı.

'365 GÜN O FARKINDALIĞI MUHAFAZA ETMEMİZ GEREK'

Vali Davut Gül, "Bir farkındalık etkinliği için bir araya geldik. Bu tür etkinlikler aslında sadece bir gün değil. Bir gün dillendirilse bile 365 gün o farkındalığı muhafaza etmemiz gereken günler. Burada kaymakamlarımızın kıymetli eşleri var, mesai arkadaşlarımız var, ilçelerde Aile Sosyal Politikalar Koordinasyonunda vali yardımcılarımızla birlikte vatandaşlarımıza şiddetle ilgili bu farkındalık, bu eğitimi vermemiz bizim en önemli işlerimizden bir tanesi" dedi.

'BAZEN HANIMEFENDİLER 'BUNU BÜYÜTMEYEYİM' DEDİKLERİNDE SONUCU DAHA ACI OLUYOR'

Kadınların korunmasıyla ilgili birçok mekanizmanın olduğunu belirten Gül, "Yasal altyapı itibarıyla Türkiye'de birçok şey yapıldı. Ne demek bu Şu demek Kadınların herhangi bir haksızlığa uğradığında onun cezasının verilmesiyle ilgili, onunla ilgili işlem yapılmasıyla ilgili, kadınların korunmasıyla ilgili bütün mekanizmalar var. Bazen hanımefendiler 'Ya bunu büyütmeyeyim' ya da 'Bunu söylemeyeyim, bunu dillendirmeyeyim, onu kendi aramızda çözeriz' dediklerinde maalesef sonucu daha acı bir fatura olarak önümüze çıkıyor. Şiddeti sadece öldürme, yaralama gibi değerlendirmemek lazım. Kadınlara olan şiddet kimi zaman ekonomik anlamda, kimi zaman hak ettikleri konumlara gelmesinin engellenmesiyle ilgili, kimi zaman eğitim haklarının alınmasıyla ilgili, geçmişe baktığımızda birçok örneği görebiliriz. Ama çok şükür şimdi kadınların eğitiminin önünde hiçbir engel kalmadı" ifadelerini kullandı.

'KADINLARIMIZ BAŞARILARINA BAŞARI KATIYORLAR'

Vali Gül, "Cumhurbaşkanımızın da önderliğiyle Türkiye'nin demokratikleşmesiyle, Türkiye'nin özgürleşmesiyle herkes, kadın olsun, erkek olsun, hakkını, hukukunu koruyabilecek duruma geldi. 1935'ten 1983'e kadar kadın hakları anlamında bir geriye gidişin olduğunu görüyoruz. 2002'den sonra, Cumhurbaşkanımızla birlikte, şu an güncel rakam 123 tane kadın milletvekilimiz var. Bu yüzde 20'nin üzerinde bir rakama denk geliyor. Gönül ister ki daha da artsın. İnanıyorum ki kadınların sosyal hayattaki görünürlükleri arttığı müddetçe, eğitimin önündeki engeller kalktığı müddetçe kendi başlarına bu başarıları artıracaklardır. Yine il valilerimiz, başsavcılarımız, jandarma komutanlarımız, generallerimiz, emniyet müdürlerimiz var. Özetle, hayatın her alanında kadınların başarılı bir şekilde görev yaptığını ve bunların bir lütuf değil, hakları olduğunu toplumumuz kabul ederek Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı imkanlar neticesinde kadınlarımız başarılarına başarı katıyorlar" şeklinde konuştu.

'ÖNCELİKLE AİLENİN GÜÇLENMESİ, AİLE İÇERİSİNDEKİ MUHABBETİN GÜÇLENMESİ GEREKİYOR'

Vali Gül, "Burada bir de madalyonun diğer tarafı var. Maalesef öldürülen kadınlar, şiddete maruz kalan kadınlar ve aile içerisinde öyle ya da böyle bir şekilde bundan olumsuz anlamda etkilenen kadınlar, çocuklar var. Aslında aileyi güçlendirdiğimizde önümüzdeki 10 yıl, nüfus ve aile 10 yılı; aile içerisinde çocuk annesine nasıl davranıldığını, annenin babaya nasıl davrandığını, karşılıklı o muhabbetin olduğunu gördüğünde kendisi de büyüdüğünde aynı şekilde davranacak. Yani bu şu demek aile içerisinde baba, anneye kötü davranıyorsa ya da anne babaya kötü davranıyorsa o çocuklara 'şiddetten uzak durun', 'Büyüdüğünüzde şiddet uygulamayın' ya da 'Yaşıtlarınıza şiddet uygulamayın' dememiz maalesef yeterince etkili olmuyor. Öncelikle ailenin güçlenmesi ve aile içerisindeki o muhabbetin, hakkın, hukukun güçlenmesi gerekiyor" dedi.

'ŞİDDETE SIFIR TOLERANS OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA HATIRLATIYORUZ'

Davut Gül, "Bazen kadın haklarını savunurken ya da kadınların karşılaştığı haksızlıkları ortadan kaldırırken aileyi dağıtan, boşanmalara giden bir fotoğraf da çıkabiliyor. Bu şu demek değil, ' Şiddet var ama bunu sinenize çekin. Şiddet var ama bunu yokmuş gibi davranın' anlamı çıkmıyor. Ama çözülemeyecek bir mesele varsa, tıpkı büyüklerimizde gördüğümüz gibi, çevremizde gördüğümüz gibi, konuşulabilecek bir konuysa, esası ilgilendirmeyen bir konuysa, ailenin dağılmamasını sağlamak da aslında bir anlamda şiddeti önleyen bir aktivite olmuş olur. Bize düşen, kendi çocuklarımıza neyi tavsiye ediyorsak, kendi hayatımızda ne olsun istiyorsak, en sevdiklerimize neyi tavsiye ediyorsak, karşılaştığımız sosyal çevremizdeki kişilere de bunu yapmamız lazım. Şiddetin gündemimizden çıkmasını, şiddetin konuşulmadığı ve bu anlamda da her yerde söylediğimiz gibi şiddete sıfır tolerans olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, hepinize saygılar sunuyorum" diye konuştu.