Vali Davut Gül, Göz Ameliyatı İçin İstanbul'a Getirilen 9 Yaşındaki Ada'yı Ziyaret Etti

İSTANBUL Valisi Davut Gül, Bitlis'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreninde "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dedeö pankartı açan 9 yaşındaki Ada'yı tedavisi için getirildiği hastanede ziyaret etti.

Bitlis'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreninde açtığı "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dedeö pankartı açan 9 yaşındaki Ada Koçyiğit tedavisi için İstanbul'a getirildi. İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu'ndaki bir hastanede ameliyat olan Ada'yı ziyaret etti. Ada Koçyiğit hakkında bilgi alan Vali Gül, daya sonra hastaneden ayrıldı.