Vali Davut Gül, Göz Ameliyatı İçin İstanbul'a Getirilen 9 Yaşındaki Ada'yı Ziyaret Etti
Bitlis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende 'Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede' pankartı açan 9 yaşındaki Ada Koçyiğit, tedavi için İstanbul'a getirildi. İstanbul Valisi Davut Gül, hastanede ameliyat olan Ada'yı ziyaret etti ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
İSTANBUL Valisi Davut Gül, Bitlis'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreninde "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dedeö pankartı açan 9 yaşındaki Ada'yı tedavisi için getirildiği hastanede ziyaret etti.
Bitlis'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreninde açtığı "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dedeö pankartı açan 9 yaşındaki Ada Koçyiğit tedavisi için İstanbul'a getirildi. İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu'ndaki bir hastanede ameliyat olan Ada'yı ziyaret etti. Ada Koçyiğit hakkında bilgi alan Vali Gül, daya sonra hastaneden ayrıldı.