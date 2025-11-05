Vali Gül: Kurşunlama olayları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 azaldı

İstanbul Valisi Davut Gül, 2025 yılının ilk 10 ayına ilişkin emniyet verilerini açıkladı. Vali Gül, "Organize suç örgütleriyle anılan kurşunlama olayları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 azaldı. Bu örgütlerin eleman temini ve propaganda için kullandığı bin 480 sosyal medya hesabı kapatıldı" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Eyüpsultan'daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) düzenlenen emniyet verileri aylık değerlendirme toplantısında, bu yılın 10 aylık dönemine ilişkin emniyet verilerini açıkladı. Toplantıya Vali Yardımcısı M.H. Nail Anlar, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız Yıldız ile Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanı Sahil Güvenlik Yarbay Ziya Can Gürsoy da katıldı.

'TUTUKLANAN KİŞİ SAYISI GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 130 ARTTI'

İstanbul Valisi Davut Gül, "Dünyanın en güvenli şehirlerinden biri olan İstanbul'umuzda geride bıraktığımız 10 aylık döneme baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen suçların yüzde 9'a yakın azaldığını, aydınlatma oranının yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. Mal varlığına karşı işlenen suçların tamamında olay sayılarının azaldığına, aydınlatma oranının istikrarlı bir şekilde arttığına şahit oluyoruz. Bunlardan kapkaç yüzde 56, otodan hırsızlık yüzde 50, motosiklet hırsızlığı yüzde 48 ile en çok düşen suçlar arasında. Gerek kişilere gerekse mal varlığına karşı işlenen suçlarda başarı grafiğimizin her ay artmasının en büyük sebeplerinden biri yıllardır aranan suçluların yakalanması. Fedakarca görev yapan Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatlarımızdaki 66 bin 101 personelimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Güvenlik güçlerimizin operasyon ve denetimleri neticesinde bu yılın ilk 10 ayında 14 bin 235 silah ele geçirildi. Tutuklanan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 130 arttı. Büyük bir fedakarlıkla mücadele ettiğimiz alanlardan biri de organize suç örgütleri. Kararlılıkla sürdürülen çalışmalar sonucunda: Bu yılın ilk 10 ayında 145 organize suç çetesi çökertildi, Bin 643 şahıs yakalandı. Geçen yılın aynı dönemine göre el konulan mal varlığı 8 kat arttı. Dolayısıyla organize suç örgütleriyle anılan kurşunlama olayları da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 azaldı. Bu örgütlerin eleman temini ve propaganda için kullandığı bin 480 sosyal medya hesabı kapatıldı" dedi

'CEZALARDAKİ CAYDIRICILIĞIN ARTMASIYLA TRAFİKTEKİ OLUMSUZ DURUM ORTADAN KALKACAK'

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Yeni Trafik Kanunu' teklifine dikkat çeken Vali Gül, "Bir diğer önemli çalışma alanımız; toplum sağlığını tehdit eden, aynı zamanda terörizme finansman sağlayan kaçakçılıkla mücadele. Bu yılın ilk on ayında; geçen yılın aynı dönemine göre operasyon sayımız yüzde 21 arttı. Böylelikle sahte ve kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesi engellendi. 2 milyar liraya yakın vergi kaybı önlendi. Bu yılın ilk 10 ayında imal ve ticarete yönelik 9 bin 459 operasyon yapıldı. Ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı geçen yılın aynı dönemine göre iki katına çıktı, kenevir miktarı ise üç katını aştı. Yasa dışı bahisten nitelikli dolandırıcılığa, kara para aklamadan terör propagandasına ve çocuk istismarına kadar birçok suçla mücadele ettiğimiz bu alanda vatandaşlarımızdan isteğimiz: Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi tedbirli ve dikkatli olmaları; özellikle telefonla arayan ve kendilerini resmi görevli gibi tanıtan şahıslara asla itibar etmemeleri. Şüpheli gördükleri her olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri. 6 milyondan fazla aracın bulunduğu İstanbul'da trafik bir diğer çalışma alanımız. Her geçen gün artan denetimler sayesinde 2025 yılının ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ölümlü kaza sayısı yüzde 18 azaldı. Can kaybımız yüzde 20 oranında düştü. Yaya can kaybı yüzde 13 azaldı. Motosiklet kazalarında ise can kaybı yüzde 23 düştü. Ancak yaralanmalı kaza sayımızda bir artış var. Maalesef, bu ve ölümlü kazaların yaklaşık yüzde 64'üne motosiklet ve motorlu bisikletlerin karıştığını görüyoruz. Bu sebeple motosiklet denetimlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Bu konuda, İçişleri Bakanlığımız tarafından hazırlanan 'Yeni Trafik Kanunu' Teklifinin Meclisimiz tarafından yürürlüğe alınması ve cezalardaki caydırıcılığın artmasıyla inşallah, trafikteki pek çok olumsuz durum ortadan kalkacaktır. Ayrıca, okul servisleri, ticari taksiler ve usulsüz çakarlı araçlara yönelik denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz. Trafikte kural dışı hiçbir uygulamaya müsaade etmiyoruz" dedi.

'KADEMELİ OLARAK 3 GÜNDEN 10 GÜNE KADAR FAALİYETTEN MEN CEZALARI VERİLECEK'

Hanutçuluk hakkında alınan tedbirlere uymayan iş yerlerine kademeli olarak ceza verileceğini belirten Vali Gül, "Şehrimiz, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle milyonlarca turisti ağırlıyor. Misafirlerimizin huzur ve güven içinde vakit geçirmeleri hem şehrimizin imajı hem de kamu düzeni açısından çok önemli. Bu sebeple hanutçuluk olarak bilinen müşteriyi rahatsız etme, zorla yönlendirme gibi olumsuz davranışlarla ilgili bazı kararlar aldık: Turistik bölgelerde faaliyet gösteren iş yeri sahipleri ve çalışanları iş yeri önünde, sadece 50 cm mesafede 'Hoş geldiniz' diyerek müşteriyi davet edebilecek. Yol kesmeye, dışarıda ikramda bulunmaya, yayaları engellemeye, fiziksel temas içeren müşteri davetlerine göz yumulmayacak. İş yeri sınırları içinde bile olsa ısrarcı, yüksek sesli konuşmalara müsaade edilmeyecek. İş yerlerinde sesli ve görüntülü kayıt yapan kamera bulundurulacak. Belediye ve emniyet birimlerimiz bu işyerlerini denetleyecek, emniyet birimleri denetimlerinde yaka kamerası ve dron kullanacak. Alınan tedbirlere uymayan iş yerlerine kademeli olarak 3 günden 10 güne kadar faaliyetten men cezaları verilecek. Her zaman söylediğimiz gibi: bizim mücadele alanımız düzensiz, kayıtsız göç. Yani, illegal yollardan ülkemize, şehrimize gelen ya da yasal kalış süresi dolduğu halde ayrılmayan kişilere karşı mücadele. Bu mücadeleyi, bütün dünyaya örnek olacak şekilde sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz. İşimizi kolaylaştıran Mobil Göç Noktaları sayesinde denetim sayılarımız artmaya, tespit edilen düzensiz göçmen sayıları düşmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.