Vali Gül, Kurban Bayramı Öncesi Otobüs Denetimlerine Katıldı

Vali Gül, Kurban Bayramı Öncesi Otobüs Denetimlerine Katıldı
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İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesinde Büyük İstanbul Otogarı'ndaki otobüs denetimlerine katılarak yolculara güvenli yolculuk uyarılarında bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesinde Büyük İstanbul Otogarı'nda otobüslere yönelik gerçekleştirilen denetimlere katıldı

Otogarda uygulama yapan polislerle bayramlaşan Vali Gül, daha sonra denetim için durdurulan otobüslere binerek, yolculara emniyet kemeri ve güvenli yolculuk konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Gül'e denetimler sırasında İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel ve Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi eşlik etti.

"Hepimiz görevimizin başındayız"

Vali Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, önceliklerinin trafik güvenliğinin sağlanması olduğunu belirterek, "Bunun için ekiplerimiz zaman zaman şoförleri uyarıp denetim yapıyor. Bazı kısıtlamalar getiriliyor. Tek bir amacımız var, hiç kimsenin burnunun kanamadan tatil sürecinin tamamlanması. Şimdi de hem vatandaşlarımıza 'iyi yolculuklar' dilemek hem de denetimleri yerinde görmek için otogara geldik. İnşallah bu bayram bir önceki bayramdan daha az kaza olur." dedi.

Emniyet ve jandarmanın görevinin başında olduğunu vurgulayan Gül, "Kurban kesiminin sağlıklı olabilmesi için Tarım İl Müdürlüğü koordinesinde belediyelerimiz ve sağlık görevlilerimiz görevlerini yapıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz hem karada hem denizde kirlenme olmaması için görevinin başında. Özetle hepimiz görevimizin başındayız" diye konuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
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