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VALİ GÜL: İZİNSİZ GÖSTERİ YAPAN GRUPLARA ASLA MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR

VALİ GÜL: İZİNSİZ GÖSTERİ YAPAN GRUPLARA ASLA MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR

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İSTANBUL Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Milletimizin ve devletimizin teminatı olan aile kurumumuzu tehdit eden hiçbir faaliyete izin verilmemiştir.

İSTANBUL Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Milletimizin ve devletimizin teminatı olan aile kurumumuzu tehdit eden hiçbir faaliyete izin verilmemiştir. İzinsiz gösteri yapan gruplara asla müsade edilmeyecektir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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