VALİ GÜL: İZİNSİZ GÖSTERİ YAPAN GRUPLARA ASLA MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR

İSTANBUL Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Milletimizin ve devletimizin teminatı olan aile kurumumuzu tehdit eden hiçbir faaliyete izin verilmemiştir.