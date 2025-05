Vali Gül, İstanbul'un güncel emniyet verilerini açıkladı Açıklaması

İstanbul Valisi Davut Gül, "Mobil göç noktalarımızda sorguladığımız yabancı sayısı geçen yılın ilk dört ayına göre yüzde 74 arttı. Tespit edilen düzensiz göçmen sayısı yüzde 20 azaldı. Bu ne demek? Bu, konunun İstanbul'un gündeminden giderek düşmesi demek. Bu alandaki mücadelemize insani değerlerden, kamu düzeni ve güvenliğimizden taviz vermeden devam edeceğiz" dedi.

Gül, Eyüpsultan'daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) düzenlenen emniyet verileri aylık değerlendirme toplantısında, İstanbul'da bu yılın ilk dört ayına ilişkin güncel emniyet verilerini açıkladı.

Marmara Denizi Silivri açıklarında 23 Nisan'da gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yeniden geçmiş olsun dileklerini ileten Gül, hiçbir can kaybı yaşamadan depremde önemli bir sınavdan geçtiklerini belirtti.

Gül, kurumsal kapasitelerini artı ve eksi yönleriyle gördüklerini kaydederek, "İl ve ilçe AFAD Kriz Merkezi birimlerimizle toplam 117 bin kişiyle 7/24 vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını takip ettik. Okullarımızı, camilerimizi, spor salonlarımızı vatandaşlarımızın kullanımına açtık." ifadelerini kullandı.

Gayret gösteren herkese teşekkür eden Gül, "Deprem değil çürük bina öldürür. Bu sebeple binası, iş yeri riskli olan vatandaşlarımızdan ricamız bir an önce, vakit kaybetmeden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mızın yürüttüğü 'Yarısı Bizden' kampanyasından faydalanmalarıdır." diye konuştu.

"Kişilere karşı işlenen 8 suç yüzde 10'a yakın azaldı"

Suça ve suçlulara karşı her alanda amansız bir mücadele yürüttüklerini belirten Gül, şunları kaydetti:

"Bu mücadele alanlarımızdan ilki asayiş. 2025 yılının ilk dört ayına baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen en önemli 8 suçun yüzde 10'a yakın azaldığını, aydınlatma oranının ise yüzde 99,3'e yükseldiğini görüyoruz. Mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçta ise yüzde 27,6 oranında azalma söz konusu. Buradaki suçların kırılımına baktığımızda geçen yılın ilk dört ayına göre kapkaçta yüzde 47, otodan hırsızlıkta yüzde 58, yankesicilikte yüzde 45, motosiklet hırsızlığında yüzde 52, evden hırsızlıkta yüzde 41 oranlarıyla düşüşün devam ettiğini görüyoruz. Aydınlatma oranının ise yüzde 89'a çıktığını görüyoruz."

Vali Gül, "Çeşitli suçlardan yıllardır aranan kişilere baktığımızda yakalanan kişi sayısı, bu yılın ilk dört ayında 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 4 azalmış. 7 önemli suçta ise yakalamalar yüzde 0,6 düşmüş. Geçen ay da ifade ettiğimiz gibi bu rakamlar, daha az aranan şahıs yakaladığımız anlamına değil, sokakların suçlulardan temizlendiği, aranan suçluların azaldığı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Sürekli mücadele ettikleri alanlardan birinin de ruhsatsız silahlar olduğuna işaret eden Gül, "Bu yılın ilk dört ayında ele geçirilen ruhsatsız silah sayısı, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 17 arttı. Tutuklanan sayısına baktığımızda onların da yüzde 85 arttığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Organize suçlar

Gül, üzerinde önemli durdukları bir diğer konunun da izinsiz, günübirlik kiralanan konutlar olduğuna dikkati çekerek, "Bu yılın ilk 4 ayında cezai işlem uygulanan konut sayısının geçen senenin aynı dönemine göre 13 katını aştığını görüyoruz. Bu konutları kiralayanın, kiraya verenin yaptığının yasal olmadığına ilişkin birimlerimiz sürekli denetim yapıyor ve onlar da biliyor. Dolayısıyla bu denetimlerimiz artarak devam edecek." diye konuştu.

Huzur ve güven ikliminin devamı için en önemli mücadele alanlarından birinin de organize suçlar olduğunu aktaran Gül, "Bu alanda geçen yıla göre operasyon sayısı yüzde 42, çökertilen suç çetesi sayısı yüzde 20 arttı. Hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. Her türlü eşkıyalığa, zorbalığa karşı mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Kimsenin şehrimizin, vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmasına fırsat vermeyeceğiz." dedi.

"Ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı 5 kat, kenevir miktarı ise 7 kat arttı"

Vali Gül, kaçakçılık verileriyle ilgili, "Kolluk kuvvetlerimizin illegal üretim ve haksız kazanca karşı operasyonları artarak devam ediyor. Bu operasyonlar sonucunda ele geçirilen kaçak ve sahte alkol miktarı bir önceki yıla göre yüzde 229 arttı. Emtia ürünlerinden sigarada ele geçirilen kaçak ürünlerle önlenen vergi kaybı 804 milyon lira oldu. Vatandaşlarımızdan illegal, sahte, kaçak ürünleri satın almamalarını, tüketmemelerini ve bu ürünleri ihbar etmelerini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla ilgili verileri de paylaşan Gül, şöyle devam etti:

"Her zaman altını çizerek vurguluyoruz. Bu mücadelede bir vatandaşımızı bile kaybetme lüksümüz yok. Gençliğimizi, geleceğimizi ve güvenliğimizi tehdit eden bu illete karşı mücadelelerini canla başla sürdüren güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmaları sonucunda bu yılın ilk dört ayında imal ve ticarete yönelik operasyon sayımız, 3 bin 203'ten 3 bin 724'e çıktı. Ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı 5 kat, kenevir miktarı ise 7 kat arttı. Bu işin sadece polisiye tedbirlerle çözülemeyeceğini biliyoruz. Bu sebeple annelerimizin, vatandaşlarımızın katkısını çok önemsiyoruz. Bu anlayışla hayata geçirilen En İyi Narkotik Polisi Anne projesiyle her geçen ay daha fazla annemizi bilgilendiriyoruz, bilinçlendiriyoruz. 'NARVAS' ile vatandaşlarımızın bu mücadelede bizlere yardımcı olmasını, aktif rol oynamasını sağlıyoruz."

Vali Gül, sanal dünyada gerçek hayattan daha fazla tehlike ve tehditle karşı karşıya olunduğunu belirterek, "Gün geçtikçe daha dikkat edilmesi gereken siber suçlara baktığımızda ise özellikle çocuklarımız ve yaşlılarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımız, kötü niyetli insanların ve dolandırıcıların hedefinde. Bu sebeple siber güvenlik ekiplerimiz sanal dünyada da gece gündüz görev yapıyor. Terörden yasa dışı bahse, çocuk istismarından dolandırıcılığa suçlulara göz açtırmıyoruz. Bu konuda en büyük silahımızın farkındalık olduğunu unutmayalım. Şüphelendiğimiz her durumu 112'ye bildirelim." diye konuştu.

"Ölümlü kaza sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 düştü"

Herkesin günün belli bir kısmını trafikte geçirdiğini anımsatan Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Akıcı ve güvenli bir trafiğin sağlanması hepimizi yakından ilgilendiriyor. Bunun için ekiplerimizle gece gündüz İstanbul'un her noktasında, denetimlerimizi, önlemlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Bu sayede, ölümlü kaza sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 düştü, can kaybımız azaldı. Tüm bu rakamlar bize şunu gösteriyor. Kurallara uyduğumuzda trafik canavarını yenebiliyoruz. Peki, bu ne demek? Trafik kazaları, önlenebilir bir sorun demek. Diğer yandan evlatlarımızı emanet ettiğimiz okul servisi ve ticari taksi denetimlerimiz artarak devam ediyor. Zaman zaman medyaya yansıyan bizlerin de hassasiyetle üzerinde durduğumuz çakarlı araçlarda da denetimlerimiz artarak devam ediyor. Bu konuda, medyaya yansısın veya yansımasın tespit edilen her suça, her kabahate güvenlik kuvvetlerimiz mutlaka müdahil oluyorlar. Gerekli cezai işlemi yapıyorlar. Bununla ilgili yaptırımları sonuna kadar yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz."

Gül, göçle ilgili verilere ilişkin, "1 milyon 17 bin 726 yabancının yaşadığı şehrimizde kaçak göçle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Düzensiz göçle mücadelede işimizi kolaylaştıran, sistemin oturmasını sağlayan mobil göç noktalarımızda sorguladığımız yabancı sayısı geçen yılın ilk dört ayına göre yüzde 74 arttı. Tespit edilen düzensiz göçmen sayısı yüzde 20 azaldı. Bu ne demek? Bu, konunun İstanbul'un gündeminden giderek düşmesi demek. Bu alandaki mücadelemize insani değerlerden, kamu düzeni ve güvenliğimizden taviz vermeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'u hep birlikte, elbirliğiyle, işbirliğiyle daha huzurlu ve güvenli bir şehir yapacaklarına inandığını belirten Gül, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Vali Gül'e, Vali Yardımcısı Nail Anlar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel eşlik etti.