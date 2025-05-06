Vali Gül, İstanbul'un 2025 yılının ilk dört ayı emniyet verilerini açıkladı

İstanbul Emniyet Verileri Değerlendirme Toplantısı Vali Davut Gül'ün katılımıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya Vali Gül'ün yanı sıra Vali Yardımcısı Nail Anlar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel eşlik etti. Toplantıda, 2025'in ilk 4 ayında İstanbul'da yaşanan olaylara ilişkin emniyet verileri açıklandı.

'KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN EN ÖNEMLİ 8 SUÇ YÜZDE 10 AZALDI'

Suça ve suçlulara karşı mücadeleye değinen İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzuru için canla başla çalışıyoruz. Suça ve suçlulara karşı her alanda amansız bir mücadele yürütüyoruz. Bu mücadele alanlarımızdan ilki asayiş. 2025'in ilk dört ayına baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen en önemli 8 suçun yüzde10'a yakın azaldığını, aydınlatma oranının ise yüzde 99,3'e yükseldiğini görüyoruz. Mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçta ise yüzde 27,6 oranında azalma söz konusu. Buradaki suçların kırılımına baktığımızda geçen yılın ilk dört ayına göre kapkaçta yüzde 47, otodan hırsızlıkta yüzde 58, yankesicilikte yüzde 45, motosiklet hırsızlığında yüzde 52, evden hırsızlıkta yüzde 41 oranlarıyla düşüşün devam ettiğini görüyoruz. Aydınlatma oranının ise yüzde 89'a çıktığını görüyoruz. Çeşitli suçlardan yıllardır aranan kişilere baktığımızda yakalanan kişi sayısı, bu yılın ilk dört ayında 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 4 azalmış. 7 önemli suçta ise yakalamalar yüzde 0,6 düşmüş" dedi.

'İLLEGAL, SAHTE, KAÇAK ÜRÜNLERİ SATIN ALMAMALARINI İSTİRHAM EDİYORUZ'

Vali Gül, "Sürekli mücadele ettiğimiz alanlardan biri de ruhsatsız silahlar; bu yılın ilk dört ayında ele geçirilen ruhsatsız silah sayısı, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 17 arttı. Tutuklanan kişi sayısı ise yüzde 85 arttığını görüyoruz. Üzerinde önemle durduğumuz, hassasiyetle takip ettiğimiz başlıklardan biri de izinsiz, günübirlik kiralanan konutlar. Rakamlara baktığımızda bu yılın ilk 4 ayında cezai işlem uygulanan konut sayısının geçen senenin aynı dönemine göre 13 katını aştığını görüyoruz. Şunu tekrar ifade etmek istiyorum: Bu konutları kiralayanın da kiraya verenin de yaptığının yasal olmadığını ve ilgili birimlerimizin sürekli denetim yapıyor ve onlarda biliyor. Dolayısıyla da bu denetimlerimiz artarak devam edecek. Huzur ve güven ikliminin devamı için en önemli mücadele alanlarımızdan biri de organize suçlar. Bu alanda geçen yıla göre operasyon sayısı yüzde 42 çökertilen suç çetesi sayısı yüzde 20 arttı. Mücadelemizde bir diğer önemli başlığımız kaçakçılık. Kolluk kuvvetlerimizin illegal üretim ve haksız kazanca karşı operasyonları artarak devam ediyor. Bu operasyonlar sonucunda ele geçirilen kaçak ve sahte alkol miktarı bir önceki yıla göre yüzde 229 arttı. Emtia ürünlerinden sigaraya ele geçirilen kaçak ürünlerle önlenen vergi kaybı iki katını geçti, 804 milyon lira oldu. Vatandaşlarımızdan illegal, sahte, kaçak ürünleri satın almamalarını, tüketmemelerini ve bu ürünleri ihbar etmelerini istirham ediyoruz" dedi.

'MÜCADELEDE BİR VATANDAŞIMIZI BİLE KAYBETME ETME LÜKSÜMÜZ YOK'

Uyuşturucu ve madde bağımlılığı hakkında veri paylaşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Mücadele verdiğimiz ve büyük başarı elde ettiğimiz başlıklarımızdan biri de uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Her zaman altını çizerek vurguluyoruz: Bu mücadelede bir vatandaşımızı bile kaybetme etme lüksümüz yok. Gençliğimizi, geleceğimizi ve güvenliğimizi tehdit eden bu illete karşı mücadelelerini canla başla sürdüren güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmaları sonucunda: Bu yılın ilk dört ayında imal ve ticarete yönelik operasyon sayımız, 3 bin 203'ten 3 bin 724'e çıktı. Ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı 5 kat, kenevir miktarı ise 7 kat arttı. Bu işin sadece polisiye tedbirlerle çözülemeyeceğini biliyoruz. Bu sebeple annelerimizin, vatandaşlarımızın katkısını çok önemsiyoruz. Bu anlayışla hayata geçirilen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesiyle her geçen ay daha fazla annemizi bilgilendiriyoruz, bilinçlendiriyoruz. NARVAS ile vatandaşlarımızın bu mücadelede bizlere yardımcı olmasını, aktif rol oynamasını sağlıyoruz" dedi.

'SİBER GÜVENLİK EKİPLERİMİZ SANAL DÜNYADA GECE-GÜNDÜZ GÖREV YAPIYOR'

Siber suçlarla ve trafik güvenliği hakkında konuşan Vali Gül, "Geçtikçe daha dikkat edilmesi gereken siber suçlara baktığımızda ise özellikle çocuklarımız ve yaşlılarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımız, kötü niyetli insanların ve dolandırıcıların hedefinde. Bu sebeple siber güvenlik ekiplerimiz sanal dünyada da gece-gündüz görev yapıyor. Terörden yasa dışı bahse, çocuk istismarından dolandırıcılığa suçlulara göz açtırmıyoruz. Bu konuda en büyük silahımızın farkındalık olduğunu unutmayalım. Şüphelendiğimiz her durumu 112'ye bildirelim. İstanbul, 24 saat yaşayan bir şehir. Hepimiz günün belli bir kısmını trafikte geçiriyoruz. Akıcı ve güvenli bir trafiğin sağlanması hepimizi yakından ilgilendiriyor. Bunun için ekiplerimizle gece-gündüz İstanbul'un her noktasında, denetimlerimizi, önlemlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Bu sayede, ölümlü kaza sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 düştü, can kaybımız azaldı. Diğer yandan evlatlarımızı emanet ettiğimiz okul servisi ve ticari taksi denetimlerimiz artarak devam ediyor. Zaman zaman medyaya yansıyan bizlerin de hassasiyetle üzerinde durduğumuz çakarlı araçlarda da denetimlerimiz artarak devam ediyor. Bu konuda, medyaya yansısın veya yansımasın tespit edilen her suça, her kabahate güvenlik kuvvetlerimiz mutlaka müdahil oluyorlar. Gerekli cezai işlemi yapıyorlar. Bununla ilgili yaptırımları sonuna kadar yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'TESPİT EDİLEN DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI YÜZDE 20 AZALDI'

Göç mücadelesi hakkında kamu düzeni ve güvenliğinden taviz verilmeyeceğini ifade eden Vali Gül, "Verilerini paylaşacağımız son başlığımız göç. 1 milyon 17 bin 726 yabancının yaşadığı şehrimizde kaçak göçle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Düzensiz göçle mücadelede işimizi kolaylaştıran, sistemin oturmasını sağlayan mobil göç noktalarımızda sorguladığımız yabancı sayısı geçen yılın ilk dört ayına göre yüzde 74 arttı. Tespit edilen düzensiz göçmen sayısı yüzde 20 azaldı. Bu alandaki mücadelemize insani değerlerden, kamu düzeni ve güvenliğimizden taviz vermeden devam edeceğiz" dedi.