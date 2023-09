VALİ GÜL: İSTANBUL'DA MİLLİ EĞİTİM POLİTİKALARINI DÖRT FARKLI PROJEYLE YÜRÜTECEĞİZ

Beşiktaş'ta İlköğretim Haftası Kutlama Programı'na katılan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da milli eğitim temel politikalarını 4 farklı proje ile yürüteceklerini açıkladı.

Beşiktaş Murat Beyaz İlkokulu'nda 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı açılış töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Yelkenci, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Mücahit Yentür ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat katıldı.

Protokol konuşmalarının ardından öğrenciler şiir okudu ve folklor gösterisi yaptı.

VALİ GÜL: DAHA İYİ BİR EĞİTİM VERMEYE GAYRET EDECEĞİZ

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, 'Eğitim öğretim yılımızın kazasız, belasız, hayırlı olmasını diliyorum. Malumunuz son 3 yılda gerek pandemiyle gerek depremle en çok da öğrencilerimiz bu olumsuz şartlarda çok etkilendi. İnşallah çocuklarımıza bu sene daha iyi şartlarda, daha iyi bir eğitim vermeye gayret edeceğiz. Uzun yaz tatilinde özellikle öğretmenlerimizin üstün gayretiyle Milli Eğitim Bakanlığımızın destekleri, sivil toplum kuruluşlarımızın, okul aile birliklerimizin, belediyelerimizin destekleriyle okullarımızın fiziki şartlarını olabildiğince düzeltmeye çalıştık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

'MİLLİ EĞİTİM TEMEL POLİTİKALARINI İSTANBUL'DA DÖRT FARKLI PROJEYLE YÜRÜTECEĞİZ'

Sözlerine devam eden Vali Gül, şunları ekledi:

'Çocuklarımızın güvenli bir ortamda eğitim alması için özellikle okul dışı güvenlik tedbirleri anlamında okul polis uygulaması yine devam edecek. İkili eğitim yapanların sabah erken, öğleden sonra geç çıktığı saatlerde ışıktan, karanlıktan etkilenmemesi için sokakların aydınlanması konusunda kurumlarımız tedbirlerini aldılar, almaya da devam ediyorlar. Sayın Bakan Yardımcımızın söylediği Milli Eğitim Temel Politikalarını inşallah İstanbul'da dört tane farklı projeyle yürüteceğiz. Bunlardan bir tanesi bütün okullarımızda, okul spor kulüplerimiz kurulacak ve okul spor kulüplerimizde beden eğitimi öğretmenlerimiz Gençlik Spor Müdürlüğümüzün teknik altyapısıyla yetenek taramaları olacak. Çocuklarımızı yeteneklerine göre öğrenci lisansı çıkartacağız. Dolayısıyla da her bir çocuğumuz ilkokuldan ve okul öncesinden başlayarak sporla tanışmış olacak. Bir diğer konumuz çocuklarımızın kitap okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi için geçmiş yıllardan kütüphanelerimiz zenginleştirilmişti. Bu zenginleştirilme devam edecek ve kitap okuma alışkanlıklarının artması için bu çalışmalarımızı öğretmenlerimizle birlikte devam ettireceğiz. Üçüncüsü her çocuğumuzun mutlaka bir enstrüman çalmasını istiyoruz. Bununla ilgili okullarda uygun olanların müzik sınıfı, uygun olmayanların enstrüman ihtiyaçların inşallah temin edeceğiz. Son olarak da çocuklarımızın ve gençlerimizin karar süreçlerine katılmaları, daha katılımcı olmaları, sosyal becerilerinin gelişmesi için okul meclislerini sınıflardan başlayarak il ölçeğine kadar hayata geçireceğiz. Bize her anlamda destek veren başta Milli Eğitim Bakanımız olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığımızın her kademesindeki yöneticilerine okul müdürlerimize ve bu işin temel taşı olan öğretmenlerimize, velilerimize bunların kıymetini bilerek olabildiğince gayret gösterecek her bir öğrencimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, eğitim öğretim dönemimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.'

YELKENCİ: NE YAPACAKSAK ÖĞRETMENLERİMİZLE BERABER YAPACAĞIZ

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Yelkenci ise törene ilişkin, '2023- 2024 eğitim öğretim yılının ülkemize, milletimize, eğitim ve öğretimimize, eğitim camiamıza, öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Milli Eğitim Bakanlığı olarak, öğrencilerimizin eğitime erişimi ve katılımının sağlanması, zamanlarının önemli bir kısmını geçirdikleri okul ortamlarının ve öğrenme süreçlerinin iyileşmesi ve iyileştirilmesi hususlarını önemsiyoruz. Öğrencilerin insan, şehir, kültür ve medeniyet arasındaki ilişkiyi kavrayarak yaşadığı şehri yakından tanıması, şehrinin soyut ve somut kültürel mirasını değerlini bilmesi ve koruması için okul içi ve okul dışı etkinliklerin planlanıp uygulanmasını istiyoruz. Bu bağlamda geçtiğimiz hafta öğrencilerimizin ortaokul ve liselerde 21'nci birinci yüzyıl beceri doğrultusunda ilgi kabiliyet ve hedeflerine göre eğitim alabilecekleri ders seçenekleri sunulmuştur. Eğitim öğretim süreçlerinin iyileştirilmesi hatta disiplinize edilmesi noktasında aldığımız tedbirleri gerekli mevzuat düzenlemelerini yaparak güçlendirmeyi ihmal etmiyoruz. Ne yapacaksak öğretmenlerimizle beraber yapacağımızı ne başaracaksak yine onlarla beraber başaracağımızı Sayın Bakanımızın çok önemsediği bir husus olarak hatırlatmak istiyorum. Bu nedenle öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz kendilerini sürekli yenilemeli, mesleki gelişmeleri için düzenli olarak çabalayıp her zaman hazır halde bulunmaları önemli husustur' diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri okulları gezerek öğrencilere hediyeler dağıttı.