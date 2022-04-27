Vali Gül ile Başkan Şahin Araban'da muhtarlarla bir araya geldi - Haberler

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Vali Gül ile Başkan Şahin Araban'da muhtarlarla bir araya geldi

AA - Mahmut Bazlama - Güncel
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Vali Gül ile Başkan Şahin Araban'da muhtarlarla bir araya geldi

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Araban ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Araban ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Araban Kaymakamlığı toplantı salonunda muhtarlarla görüşerek onların talep ve isteklerini dinledi.

Vali Gül, sorunların çözümlenmesi noktasında ilgili kurumlara talimat verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, muhtarların taleplerini dinleyerek yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Toplantıya, Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ile muhtarlar katıldı.

AA / Mahmut Bazlama - Güncel

Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel, Haberler

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