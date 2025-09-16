Vali Gül: 'Dijital İstanbul' projesinde 603 camimize 225 türbemize karekod yerleştirildi

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Şevval CİNDİR / İSTANBUL, - İSTANBUL'da 603 cami ve 225 türbe, 'Dijital İstanbul' projesi kapsamında karekod teknolojisiyle dijitalleştirildi. Ayasofya Camii'nin önünde gerçekleştirilen 'Dijital İstanbul' projesi tanıtım programında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bugün itibarıyla 603 camimize, 225 türbemize bu karekodlar yerleştirilmiş oldu. Bu ne demek, şu demek. Vatandaşlarımızın ve yabancı ziyaretçilerimizin gezdiği eserlerin tamamı bu teknolojiyle buluşmuş oldu." dedi.

'Dijital İstanbul' projesi ikinci aşama tanıtım programı İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla Ayasofya Camii'nin önünde gerçekleşti. Programa Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir'in yanı sıra davetliler ve vatandaşlar katıldı.İstanbul Valiliği tarafından yürütülen proje kapsamında 1 Eylül itibarıyla tüm cami ve türbelere karekod yerleştirildi. Böylece ziyaretçiler, cep telefonlarından mevcut karekodu okutarak tarihi yapıya ilişkin yazılı ve sesli olarak bilgiler edinbilecek. Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça olmak üzere 5 farklı dilde hazırlanan projeyle, İstanbul'un kültürel mirasını geniş kitlelere ulaştırmak amaçlanıyor. Ziraat Katılım Bankası'nın destekleriyle hayata geçirilen uygulamada, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Saraylar Başkanlığı ve İl Müftülüğü de paydaş olarak yer alıyor. www.dijitalistanbul.org adresinden erişilebilen sistemde ziyaretçiler; tarihi yapının yapım yılı, mimarı ve öne çıkan özelliklerini öğrenebiliyor.

'20 YILDA ECDAT YADİGARI ESERLERİMİZ İHYA EDİLMEYE BAŞLADI'

Programda bir konuşma yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Malum, bütün dünyada birçok olumsuzluğu her gün yaşıyoruz. Özellikle bugün İsrail'in katliamlarına başka bir katliam daha katarak Gazze'ye girmesi, hepimizin vicdanlarını olağanüstü rahatsız etti. İnşallah katil İsrail'in, soykırımcı İsrail'in bu zulmünün bittiği günleri de görmüş olacağız; ama hayat devam ediyor" dedi. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda tarihi eserlerin ihya edildiğini de değinen Gül, "Bugün burada olma sebebimiz malumunuz; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle son 20 yılda ecdat yadigarı eserlerimiz ihya edilmeye başladı ve önemli bir kısmı da ihya edildi. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere Kültür Bakanlığımız, Valiliğimiz ve diğer kurum ve kuruluşlarımızla birlikte ihya edilen bu eserlerin doğru anlatılması, doğru tanıtılması en az ihya edilmesi kadar kıymetli birşey" diye konuştu.

'GÜNDEN 10 BİNDNE FAZLA HEMŞEHRİMİZ BU İMKANDAN YARARLANIYOR'

Vali Gül, "Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu.Eserleri gezerken bazen şehir efsanesi olan meselelerin anlatıldığını, bazen herkesin farklı bir bakış açısıyla o eserlerin anlatıldığına şahitlik ettik. Farklı kurumlara ait olan bu ecdat yadigarı eserleri doğru bilgilerle vatandaşımıza, yabancı ziyaretçilerimize anlatmak bizim de Valilik olarak tarihi sorumluluğumuzdu. İşte burada Ziraat Katılım Genel Müdürümüze meseleyi arz ettiğimizde kendisine teşekkür ediyoruz. Ziraat Katılım ve Yönetim Kurulu olarak, 'Biz eğer bir sosyal sorumluluk projesi içerisinde olacaksak bu projenin içerisinde olmak istiyoruz. Bu, bizim bankamıza, kuruluş amacımıza yakışır bir konu' dediler ve bu işe girmiş oldular.Bugün itibarıyla 603 camimize, 225 türbemize bu karekodlar yerleştirilmiş oldu. Bu ne demek, şu demek. Vatandaşlarımızın ve yabancı ziyaretçilerimizin gezdiği eserlerin tamamı bu teknolojiyle buluşmuş oldu. İnşallah bundan sonraki etapta yaklaşık 200'ün üzerinde okulumuz, medresemiz var; onları da tamamladığımızda İstanbulumuzu gezerken doğru bilgiyi teknolojik imkanlarla vatandaşlarımıza, ziyaretçilerimize ulaştırmış olacağız. Günde yaklaşık 10 binden fazla hemşerimizin bu imkandan yararlandığını görüyoruz. Bunun yüzde 80'inin de vatandaşlarımız olduğunu görüyoruz. Bu ne demek, şu demek. Bu ihtiyaç sadece turistlerimizin değil, aynı zamanda hemşehrilerimizin de gezdiği mekanların ne olduğunu, doğru bilgiyi alabilecekleri bir mekanizma oluşmuş oldu" ifadelerini kullandı.

'TARİH VE TEKNOLOJİYİ AYNI ZEMİNDE BULUŞTURAN ÖNCÜ BİR GİRİŞİM'

Programda konuşan Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ise, "Bugün, medeniyetlerin kavşağı ve dünyanın başkenti olan İstanbul için ikinci bir adımı daha birlikte atmanın gururunu yaşıyoruz. Bu şehrin taşına, suyuna, göğüne sinmiş bin yıllık hikayeleri geleceğe taşıyacak Dijital İstanbul yolculuğumuzda yeni bir merhaleye hep beraber şahitlik ediyoruz. Dijital İstanbul Projesi, tarihi ve teknolojiyi aynı zeminde buluşturan öncü bir girişim. İlk adımımızda camilerimiz üzerinden başlayan bu yolculuk bugün çok daha geniş bir ufka taşınıyor. Şimdi İstanbul'un diğer ibadet mekanlarını ve sivil mimari örneklerini de bu kapsama dahil ediyor. Şehrin zenginliğini daha bütüncül bir şekilde görünür kılmayı hedefliyoruz. Her bir yapı sadece bir mimari eser değil; geçmişimizin sesini bugüne taşıyan bir hatıra, insanlığın ortak hafızasında yaşayan bir nişane olacak" diye konuştu.