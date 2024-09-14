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İstanbul Valisi Davut Gül, Göz Ameliyatı Geçiren Ada Koçyiğit'i Ziyaret Etti

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İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen 9 yaşındaki Ada Koçyiğit'i tedavi gördüğü Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Vali Gül, Ada'ya geçmiş olsun dileklerini iletirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını da taşıdı. Ada, vali ziyaretinde bisiklet istediğini ve Erdoğan'ı çok sevdiğini dile getirdi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Bitlis'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan pankartla yardım istemesinin ardından göz ameliyatı olan Ada Koçyiğit'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Vali Gül, Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ziyaretinde 9 yaşındaki Ada'ya geçmiş olsun dileklerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Vali Gül'den bisiklet isteyen Ada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini belirtti.

Gül, Başhekim Prof. Dr. Muhittin Taşkapılı'dan Ada Koçyiğit'in durumu hakkında bilgi de aldı.

"Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede"

Maddi imkansızlık nedeniyle kızlarının tedavisini sürdüremeyen Koçyiğit ailesi, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istemek için "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"ne katılmış, Ada Koçyiğit de "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankart açmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fark ettiği kız çocuğuyla ilgilenilmesi için verdiği talimatın ardından yapılan görüşmeler sonucu Ada Koçyiğit'in, Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilmesine karar verilmişti.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel

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