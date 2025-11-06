Vali Gül, Bağcılar'da aile sağlığı merkezinin açılışına katıldı

İSTANBUL Valisi Davut Gül, Bağcılar Şehit Mecit Bayram Aile Sağlığı Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Vali Gül, "Anaokullarından kreşlere, aile sağlık merkezlerinden hastanelere okulların tam gün eğitim yapmasına kadar karakollarımızdan güvenli bir şekilde asayişin temin edilmesi noktasında devlet olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde size layık olduğunuz verilmesi gereken en güzel hizmeti vereceğiz" şeklinde konuştu.

İstanbul Valiliği tarafından yürütülen 'Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hali' projesi kapsamında Bağcılar Şehit Mecit Bayram Aile Sağlığı Merkezi açılışına İstanbul Valisi Davut Gül, Vali yardımcısı Hasan Gözen, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, şehit Mecit Bayram'ın aile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

'SİZE LAYIK OLDUĞUNUZ VERİLMESİ GEREKEN EN GÜZEL HİZMETİ VERECEĞİZ'

Açılışta konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Vali yardımcımızla birlikte, Sağlık İl müdürümüzle birlikte, mesai arkadaşlarımızla birlikte her hafta bir ilçede aile sağlık merkezleri açıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlayan bu 'Sağlıkta Dönüşümü' önemli bir sağlık hizmeti. Sağlık bakanımız daha önce il müdürüydü. Burada İstanbul'u sağlık anlamında hepinizden iyi biliyor. İsteği şu, yürüme mesafesinde aile sağlık merkezlerine ulaşılabilmesi. Hekim başına düşen kişi sayısının 2 bin 500'lere kadar düşürülmesi. Bunun için ne lazım? Yeni aile sağlık merkezlerine ihtiyaç var. Yeni hekimlerimize ihtiyaç var. Zamanlama anlamında da 1 yıl içerisinde bunun tamamlanması hedefleniyor. Anaokullarından kreşlere, Aile sağlık merkezlerinden hastanelere, okulların tam gün eğitim yapmasına kadar karakollarımızdan güvenli bir şekilde asayişin temin edilmesi noktasında devlet olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde size layık olduğunuz verilmesi gereken en güzel hizmeti vereceğiz. Bugünün başka bir güzelliği şehit ailelerimize gittiğimizde hep şunu söylüyoruz ve inanarak söylüyoruz: Şehitlerimiz şehit düşene kadar bir anneleri var, bir babaları var. 20-30 bilemediniz 100 akrabası var. Şehit düştükten sonra 86 milyonun kardeşi, 86 milyonun abisi, 86 milyonun birinci derece akrabası. Bizim devlet geleneğimizde, millet geleneğimizde şehitlere bakış açımız o. Bu yüzden 'Şehitler ölmez' deniliyor. Onun için şehitlerimizin yakınlarını gördüğümüzde bir kardeşimiz bir ablamız bir abimiz olarak görüyoruz. Şehitlerin ölmeyeceğini eserlerle de gösterilmesi lazım. Onun için burada İnşallah sonsuza kadar eseri de görülür olacakö ifadelerini kullandı.

'RANDEVU TALEBİ OLAN 27 BRANŞIMIZIN 25'İNE AYNI GÜNDE RANDEVU ALABİLİYORUZ'

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Şehidimizin adını sonsuza kadar, Rabbim müddet verdikçe bu aile sağlığı merkezinde, bu şifa dağıtan merkezde yaşatmış olacağız. Onun yanında zaten tüm dünyaya örnek sağlık hizmetimizde dünyanın sağlık başkenti İstanbul diyoruz. Bunu sadece bir iddia olarak değil, bunu rakamlarla da ispatlamış durumdayız. 9 ayda 118 milyon muayene yaptık. 118 milyon muayene ve bunun yanında sayısız ameliyat derken aklınızda şöyle canlansın, 2 saniyede bir İstanbul'da ameliyat yapılıyor. Cumhurbaşkanımızın 2002 yılından itibaren 'Sağlıkla Dönüşüm' projesi ile yapılan yatırımlar, yapılan istihdamlarla beraber 201 ülkeden geçtiğimiz sene 500 bin yabancıyı yalnızca büyük ameliyatlar, kanser tedavileri için İstanbul'da ağırlamış durumdayız. Onun için dünyanın sağlık başkenti diyoruz. Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun sizler için hizmete aldığı yeni bir projeden de bahsetmek istiyorum. Randevu talebi olan 27 branşımızın 25'ine aynı günde randevu alabiliyoruz. Başkanım 2 tane branşımız var. Kardiyoloji 3 güne alabiliyoruz. Dermatoloji 2 güne. Biz şu anda bu sağlık hizmetine sunabilir durumdayız. Bundan mütevellit ama sizden istediğimiz bir şey var. En iyi ihtiyacı, en iyi randevuya ikinci, üçüncü basamağı olan ihtiyacı hekim belirler. Aile hekimlerinize gitmenizi istiyoruz. Aile hekimleriniz sizin uzman hekime, hastanelerdeki sağlık hizmeti ihtiyacınız olduğu durumda onlara yüzde 20'lik bir randevu kontenjanı ayırmış durumdayız. Onlar sizin ihtiyacınızı karşılayacaklar ve karşılamaya muktedirler. Eğer uygun görürlerse, ihtiyacınızı belirlerlerse" dedi.

'ŞEHİTLERİMİZİN KANLARI ÜZERİNE KURULMUŞ BİR VATAN'

AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Bugün iki mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Hem bir sağlık ocağımızın açılışının vesilesiyle bir aradayız. Hem de ülkemiz için canını vermiş, hem ülkemizin hem de bağcılarımızın bir evladının isminin de sonsuza dek yaşaması adına önemli bir günde bir aradayız. Ben başta kıymetli aileye sabır dileklerimi iletiyorum. Şehidimize yüce Allah'tan rahmet dileklerimizi bir kez daha özellikle ifade etmek istiyorum. Biz Anadolu topraklarına girdiğimizden bu tarafa şehitlerimizin kanları üzerine kurulmuş bir vatan bulmuş milletiz. ve bu fedakarlığı yapan şehitlerimiz sayesinde bugün vatanımız varlığını birliğini sağlamış durumda. ve birçok şehit ailemizin ziyaretine gittiğimizde şunu da hep gördük. Tabii ki çok büyük bir acı, çok büyük bir imtihan. Ama şehitlerimiz hep özel seçilmiş. Hep hem aileleri tarafından hem etrafındaki insanlar tarafından örnek gösterilen Rabbimizin peygamberlik makamından sonra onurlandırdığı ve herkese nasip etmediği bir makamı kabul bulmuş. Fertlerinin şehit olarak kabul gördüğü bir makamda. Bu açıdan da kıymetli ailemizin hem şefaatine hem de milletimize bizlere de yine ifade etmek istiyorum. İnşallah varlığımıza birliğimize kıymetli şehidimiz vesile olsunö ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapıldı. Törenin ardından Vali Davut Gül aile sağlığı merkezini gezerek incelemelerde bulundu.