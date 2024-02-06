İstanbul Valisi Davut Gül: Adliyedeki terör saldırısında 1 şehit, 7 yaralı

Emine DERYA/ İstanbul Valisi Davut Gül, adliyedeki terör saldırısında yaralananları hastanede ziyaretinin ardından açıklama yaptı.

İstanbul Valisi Davut Gül: Bugün Çağlayan Adliyemizde bir terör saldırısı girişiminde bulunuldu. Kahraman polislerimizin anında müdahale etmesiyle, iki terörist ölü ele geçirildi. 3 polisimiz yaralandı. Polislerimizi hastanede ziyaret ettik. Durumları iyi. Polislerimiz dışında 4 vatandaşımız yaralandı. Biri şehit oldu. 3 vatandaşımızın tedavileri sürüyor. Gördüğümüz kadarıyla hayati bir tehlikeleri yok. Olayın ilk anından itibaren hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem sayın bakanımız süreci takip ettiler. Ben emniyet personelimize teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Adliye personelimize de geçmiş olsun diliyorum. Vefat eden hemşerimize Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi.