Vali Gül, 2025'in 9 aylık emniyet verilerini açıkladı

İSTANBUL Valisi Davut Gül, 2025 yılının ilk 9 ayına ilişkin emniyet verilerini açıkladı. Vali Gül, "Bu yılın ilk dokuz ayında yürüttüğümüz çalışmalarda operasyon sayımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12, çökertilen suç çetesi sayısı yüzde 27 arttı. 21 bin 341 kişi yakalanarak adalete teslim edildi. 296 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu. Şehir eşkıyalarına karşı verdiğimiz bu kararlı mücadele sayesinde kurşunlama olayları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 azaldı" dedi.

Emniyet verileri aylık değerlendirme toplantısına katılan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'un 2025 yılının ilk yedi ayına ilişkin güncel emniyet verilerini açıkladı. İstanbul Valiliği'ndeki toplantıya Vali Gül'ün yanı sıra Vali Yardımcısı Dr. M.H. Nail Anlar, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel katıldı.

'YÜZDE 12 ÇÖKERTİLEN SUÇ ÇETESİ SAYISI YÜZDE 27 ARTTI'

İstanbul Valisi Davut Gül, "Bu yılın ilk dokuz ayına baktığımızda kişilere karşı işlenen suçların, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azaldığını, aydınlatma oranının ise yüzde 99,4'e yükseldiğini görüyoruz. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 23,5 azalma söz konusu. Aydınlatma oranının yüzde 91,3'e çıktığı bu suçlardan kapkaç, otodan hırsızlık, yankesicilik ve motosiklet hırsızlığı neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda. Güvenlik güçlerimizin denetim ve operasyonları neticesinde bu yılın ilk 9 ayında ele geçirilen ruhsatsız silah sayısı, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 21 tutuklanan kişi sayısı ise yüzde 140 arttı. Silahla işlenen suçların çok büyük bir kısmında bu silahlar kullanılıyor. Dolayısıyla bu silahları taşıyanlar, bulunduranlar, ticaretini yapanlar şunu çok iyi bilsinler: Bu bir suçtur ve bunun bir cezası vardır. Bu yılın ilk dokuz ayında yürüttüğümüz çalışmalarda operasyon sayımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12, çökertilen suç çetesi sayısı yüzde 27 arttı. 21 bin 341 kişi yakalanarak adalete teslim edildi. 296 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu. Şehir eşkıyalarına karşı verdiğimiz bu kararlı mücadele sayesinde kurşunlama olayları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 azaldı. Mesajımız net: Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hiçbir suç yapısı, devletten büyük değildir. Hiçbir şehir eşkıyası kanundan kaçamayacaktır" dedi

'ELE GEÇİRİLEN KAÇAK ÜRÜNLERLE 2 MİLYAR LİRAYA YAKIN VERGİ KAYBI ÖNLENDİ'

Vali Gül, "İllegal üretimi ve haksız kazancı engellemek amacıyla mücadele ettiğimiz bir diğer başlığımız kaçakçılık. Bu alanda güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sonucunda bu yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre ele geçirilen sahte ve kaçak alkol miktarı 2 katını aştı. Elektronik eşyadan tütüne, tarihi eserden akaryakıta ele geçirilen kaçak ürünlerle 2 milyar liraya yakın vergi kaybı önlendi. Bütün bunlar aynı zamanda şu anlama geliyor: Kaçakçılıktan elde edilen gelirlerle terör ve organize suç örgütlerinin finanse edilmesinin önüne geçildi. Doğrudan vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden ürünlerin piyasaya sürülmesi engellendi. Bu yılın ilk dokuz ayında imal ve ticarete yönelik operasyonlarımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 15 arttı. Ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı 2 katına çıktı. Kenevir miktarı ise 3 katını aşarak 25 bin 667 köke ulaştı. Okullarımızın çevresindeki kafelerde, parklarda, bahçelerde denetimlerimiz artarak devam ediyor. Uyuşturucu ile mücadelede en büyük gücümüz, toplumsal bilincimiz. Bu anlayışla başlatılan 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projemizle bilinçlendirdiğimiz annelerimizin sayısı geçen senenin aynı dönemine göre 2 katına çıktı. Siber Güvenlik Ekiplerimizle sanal dünyada da terör propagandası ve finansmanından yasa dışı bahse, çevrim içi çocuk istismarından bilişim dolandırıcılığına operasyonlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ancak bu alanda başarının anahtarının farkındalık olduğunu unutmayalım. Bu sebeple vatandaşlarımızdan rica ediyoruz: Şifrelerinizi paylaşmayın. Tanımadığınız bağlantılara tıklamayın. Sizden para veya kişisel bilgi isteyen, kendini polis, savcı, asker olarak tanıtan hiç kimseye itibar etmeyin. ve en önemlisi, şüphelendiğiniz her durumu anında 112 Acil Çağrı Merkezine bildirin" şeklinde konuştu.

'ÖLÜMLÜ KAZA SAYISI YÜZE 24 CAN KAYBI YÜZDE 30 AZALDI'

Vali Gül, "Hepimizin hayatının bir parçası olan trafik bir diğer başlığımız. Güvenli ve düzenli bir ulaşım için ekiplerimizle denetimlerimize devam ediyoruz. Bütün gayemiz, trafikte can ve mal güvenliğini en üst düzeyde sağlamak; kazaların önüne geçmek. Hemşehrilerimizin işlerine, evlatlarımızın okullarına sağ salim ulaşmalarını sağlamak. Hamdolsun, aldığımız tedbirler sayesinde bu yılın ilk dokuz ayında geçen senenin aynı dönemine göre ölümlü kaza sayısı yüze 24 can kaybı yüzde 30 azaldı. Ayrıca yaya can kaybı yüzde 17 azalırken motosiklet kazalarında can kaybı sayısı yüzde 18 düştü. Diğer taraftan okul servisleri, çakarlı araçlar ve ticari taksilere yönelik denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu yaz, rekor sıcaklıklar ve kuraklık sebebiyle ormanlarımız açısından riskli bir dönem yaşadık. Bu sebeple tüm imkanlarımızı seferber ettik. Ormanlık alanları korumak için tedbirlerimizi en üst düzeye çıkardık. Tüm bu önlemlerimize rağmen maalesef, 85 orman yangını meydana geldi. 218 hektar ormanlık alan zarar gördü. Nasıl, önceki yıllarda kaybettiğimiz her bir fidanın yerine yenisini diktiysek, yanan ormanlık alanlarımızı yeniden ağaçlandırdıysak bu yıl zarar gören alanları da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde yeniden ağaçlandıracağız" ifadelerini kullandı.