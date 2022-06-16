Vali Gökmen Çiçek turizm acenteleri ve otel yöneticileriyle bir araya geldi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri turizminin tanıtılması amacıyla turizm acenteleri ve otel yöneticileri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, programa Çiçek'in yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, otel yöneticileri ile kentte faaliyet gösteren turizm acenteleri katıldı.

Programda konuşan Vali Çiçek, kentte turizm anlamında pazarlama yapılacak birçok yerin olduğunu belirtti.

Kayseri'ye sadece "sanayi şehri" demenin haksızlık olacağını vurgulayan Çiçek, "Çünkü Kayseri çok ciddi turistik tarihin de üzerinde duruyor. Sizler 'turistik değerleri öne çıkaralım ve ilin tanıtımını yapalım' diye çok çalışıyor, çok çabalıyorsunuz. Ben de Kayseri'nin turizm potansiyelini arttırmak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Program fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.