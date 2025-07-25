Vali Gökmen Çiçek'ten Talas Kaymakamlığı ve SGK Ziyareti

Vali Gökmen Çiçek, Talas Kaymakamlığını ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Talas Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Çiçek, göreve yeni başlayan Kaymakam İlyas Memiş ile görüştü.

Kaymakam Memiş'e hayırlı olsun dileklerini ileten Çiçek, ilçenin durumu ve kaymakamlığın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

SGK İl Müdürlüğünü de ziyaret eden Çiçek'i, kuruma gelişi sırasında Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, SGK İl Müdürü Mustafa Türkoğlu ve kurum personeli karşıladı.

SGK İl Müdürü Mustafa Türkoğlu'ndan kurumun çalışmaları ve vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında bilgi alan Çiçek, "Ziyaretlerimiz, kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve vatandaş memnuniyetini sağlamak adına büyük önem taşımaktadır. Kurum ziyaretlerimiz düzenli olarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.