Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, gazetecilerle buluştu
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle basın mensuplarıyla buluşarak, gazeteciliğin demokratik değerler ve toplumsal bilinç açısından önemi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir kafede gazetecilerle buluşan Vali Sözer, kamuoyunun doğru, tarafsız ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi adına büyük bir sorumluluk üstlenen basın mensuplarının, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu bildirdi.

Mesleki etik ve sorumluluk bilinciyle, zaman mefhumu gözetmeksizin görev yapan gazetecilerin, halkın haber alma hakkını teminat altına alarak toplumsal bilincin oluşmasına ve demokratik hayatın güçlenmesine önemli katkılar sunduğunu aktaran Sözer, şunları kaydetti:

"Zorluklar ve fedakarlıklarla dolu bu mesleği icra eden basın emekçilerimizin gösterdiği gayret, her türlü takdirin üzerindedir. Basın, milletimizin ortak sesi, düşüncesinin, talebinin, sevincinin ve endişesinin en güçlü taşıyıcısıdır. Gelişen teknolojiyle birlikte yazılı, görsel ve dijital alanda önemli bir ilerleme kaydeden basınımız, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine de değerli katkılar sağlamaktadır. Kamuoyunu aydınlatmak adına gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü gönülden kutluyorum."

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
