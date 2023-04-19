Vali Ersin Yazıcı'dan Ramazan Bayramı mesajı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yazıcı, mesajında, rahmet ve bereket ayı ramazanı uğurlamanın, bayrama kavuşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Bayramların, birlik ve beraberliği güçlendirdiğine dikkati çeken Yazıcı,"Ramazan Bayramımızın dostluklarımızın tazelenmesine, mutluluklarımızı paylaşıp artırmamıza, birlik ve beraberliğin en üst seviyede yaşanmasına vesile olmasını diliyorum. Yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı bu özel günlerde büyüklerimizin hayır duasını almalı, küçüklerimizin bayram sevincine ortak olmalıyız. Ayrıca komşularımızla, ihtiyaç sahibi, yaşlı, kimsesiz vatandaşlarımızla, şehit ve gazi ailelerimizle bir araya gelerek bayram neşesini paylaşmalıyız." ifadelerini kullandı.

Tüm vatandaşların Ramazan Bayramını kutlayan Yazıcı, seyahat edecek vatandaşlara da trafik kurallarına uymaları, emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarılarda bulundu.