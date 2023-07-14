Vali Ergün, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

UŞAK - Uşak Valisi Turan Ergün, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Müze Park'ta düzenlenen akşam yemeği programına Vali Turan Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Şehit Polis Mehmet Çetin'in ailesi, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Yemek programı Vali Ergün'ün katılımcıları selamlamasıyla başlarken Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam etti. Sonrasında konuşma yapan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın " Ben öncelikle vatanı, milleti ve bayrağı için, hepsinden önemlisi canından aziz bildiği mukaddes değerleri için toprağa düşmüş tüm şehitlerimize Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Bu yolda mücadele ederken gazilik mertebesine erişmiş tüm gazilerimizi de şükranla yad ediyor, Rabbimden hepsine uzun ve hayırlı ömürler diliyorum. 15 Temmuz şüphesiz hainlere karşı üstün mücadelesiyle dünyaya bir kez daha gücünü duyuran kahraman milletimizin yazdığı bir destandır. Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutladığımız zaferin anısını yaşatmak, bu asil ruhu diri tutarak gelecek nesillerimize aktarmak ve şehitlerimizin ruhuna yakışır adımlar atmak da bizim daima boynumuzun borcu olacaktır.

Burada özellikle belirtmek istiyorum ki; canının bir parçasını bu mukaddes topraklara emanet etmiş olan şehit yakınlarımız ve gazilik şerefine nail olmuş kahramanlarımız; bizim daima başımızın tacı olacaktır. Bu anlamda her daim şehit yakınları ve gazilerimizin istek ve ihtiyaçlarının karşılanması noktasında gerek sosyal anlamda gerekse özel durumlarda duyarlı olduk ve bundan sonra da sizin sorunlarınızın giderilmesi konusunda yapılan çalışmalara her türlü katkı ve desteği vermeye devam edeceğiz. Daima yanınızda ve arkanızda olacağımızı bilmenizi istiyorum. Sözlerimi tamamlarken bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. İnşallah ruhları şad, mekanları cennet-i ala olsun. Kahraman gazilerimize de tüm kalbimle şükranlarımı sunuyor, onlara mutluluk ve sağlık diliyorum." dedi.

Belediye Başkanın ardından konuşma yapan Vali Dr. Turan Ergün ise 15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe teşebbüsüne karşı omuz omuza gösterdiği onurlu duruşun ortak coşkusu, haklı gururu, ebedi mutluluğu içinde olduğu belirtti. Sözleri devam eden Vali Ergün, " Bu millet her zaman olduğu gibi 15 Temmuz'da da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir kez daha demokrasisini ve bağımsızlığını korumuştur. 'Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır.' diyerek millet olmanın şuurunu, yedi düvele en güzel şekilde cevabını yine vermiştir. Nasıl ki Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alp Arslan'ı, Haçlı Ordularını Anadolu topraklarında mum gibi eriten Sultan Kılıç Arslan'ı, bir beyliğin dünya devleti haline gelmesinin temellerini atan Ertuğrul Gazi'yi, Osman Gazi'yi, İstanbul'u fethederek çağ kapatıp çağ açan Fatih Sultan Mehmet Han'ı, siyasetteki maharetiyle ve gerçekleştirdiği reformlarla en kritik zamanda Osmanlı'yı ayakta tutan Abdülhamid-i, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i, tarihimizin diğer tüm kahramanlarını rahmetle, minnetle yad ediyorsak, bugünün kahramanları da aynı şekilde tarihimize altın harflerle yazılmaktadır. Bizler terör örgütlerine karşı dini, milli ve ahlaki görevimizi yerine getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Asıl hükmü verecek olan milletimizin vicdanı ve tarihtir. Vatan topraklarımız üzerinde şanlı bayrağımız var olduğu müddetçe, evlatlarımızın aziz hatıralarının gölgesinde gelecek olan yeni nesiller, bağımsız ve güçlü bir Türkiye idealini yaşatmaya devam edecektir. Devletimiz ve milletimiz birlik ve beraberlik içinde, Türkiye yüzyılında da gücüne güç katarak tarihi yürüyüşünü sürdürecektir" dedi.

Konuşmaların ardından başlayan yemek programı edilen duaların ardından son buldu.