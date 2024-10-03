Vali Ergün, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğini Ziyaret Etti

Artvin Valisi Turan Ergün, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğini ziyaret etti.

Genel Sekreter Kemal Demirel ve birim müdürleri ile bir araya gelen Ergün, İl Özel İdaresi'nin genel durumu, yürütülen ve planlanan yatırımlar, mevcut alt ve üstyapı çalışmaları ile personel durumu hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlara hizmet odaklı kurumların başında İl Özel İdaresinin geldiğini belirten Ergün, "Devlet olarak özellikle kırsalda ve köylerde yaşayan vatandaşlara en iyi şekilde ve en kısa sürede hizmet götürmenin gayreti içerisinde olacağız." dedi.