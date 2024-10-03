Vali Ergün, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğini Ziyaret Etti
Artvin Valisi Turan Ergün, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ni ziyaret ederek yatırımlar ve hizmetler hakkında bilgi aldı. Ergün, kırsaldaki vatandaşlara en iyi hizmeti sunma hedefinde olduklarını belirtti.
Artvin Valisi Turan Ergün, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğini ziyaret etti.
Genel Sekreter Kemal Demirel ve birim müdürleri ile bir araya gelen Ergün, İl Özel İdaresi'nin genel durumu, yürütülen ve planlanan yatırımlar, mevcut alt ve üstyapı çalışmaları ile personel durumu hakkında bilgi aldı.
Vatandaşlara hizmet odaklı kurumların başında İl Özel İdaresinin geldiğini belirten Ergün, "Devlet olarak özellikle kırsalda ve köylerde yaşayan vatandaşlara en iyi şekilde ve en kısa sürede hizmet götürmenin gayreti içerisinde olacağız." dedi.