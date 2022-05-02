Vali Epcim ve Belediye Başkanı Pekmezci, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı - Haberler

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Vali Epcim ve Belediye Başkanı Pekmezci, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı

AA - Beşir Kelleci - Güncel
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Vali Epcim ve Belediye Başkanı Pekmezci, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Ramazan Bayramı dolayısıyla güvenlik güçlerini ziyaret etti.

BAYBURT (AA) - Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Ramazan Bayramı dolayısıyla güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Epcim ve Pekmezci, 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı Orgeneral Bedrettin Demirel Kışlası'na gelerek, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun ve askerlerin bayramını kutladılar.

İl Jandarma Komutanlığında da Albay Ramazan Yiğit tarafından karşılanan Epcim ve Pekmezci, personelin bayramını tebrik etti.

Epcim ve Pekmezci, son olarak da İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ve polislerin bayramını kutlayarak görevlerinde başarı diledi.

AA / Beşir Kelleci - Güncel

Ramazan Bayramı, Hükmü Pekmezci, Cüneyt Epcim, Bayburt, Güncel, Haberler

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