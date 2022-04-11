Bayburt'ta emniyet teşkilatı, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Bayburt'ta Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla emniyet teşkilatı, şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce Polis Evi'nde düzenlenen programa katılan Vali Cüneyt Epcim, masaları dolaşarak davetlilerle sohbet etti.

Epcim, burada yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerle birada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Değişik vesilelerle şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiklerini belirten Vali Epcim, "Sizlerle her zaman gurur duyuyoruz. Devletimizin her zaman sizlerin yanında olduğunu bilmenizi istiyoruz." dedi.

Emniyet Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümünün ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandığını anımsatan Epcim, "İl Emniyet Müdürümüz Ayhan Bodur'un şahsında tüm Emniyet Teşkilatı'mızın 10 Nisan Polis Günü'nü tebrik ediyorum. Daha nice yıllara diyor, Devlet-i Ebed Müddet diyenlere buradan selam gönderiyoruz. Şehitlerimizi hayır ve rahmetle yadediyoruz." dedi.

İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur da salgın koşulları nedeniyle şehit aileleriyle bir araya gelme fırsatı bulamadıklarını ifade etti.

Bu dönemde iki ramazanı geride bıraktıklarını, düzenlenen iftar programı ve bu gibi etkinliklerle daha sık buluşacaklarını belirten Bodur, şunları kaydetti:

"Bizi kırmadınız geldiniz. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Bizim için kıymetlisiniz, özelsiniz. Siz özel ve kıymetli olduğunuz için biz burada rahatız. Size hizmet etmekten onur duyuyoruz. Her zaman emrinizde olduğumuzu hissettirdiğimizi düşünüyorum. Nice özel günlerde böyle bir araya gelme ümidindeyiz. Hepinize geldiğiniz için tekrar şükranlarımı sunuyorum."

Programa, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Vali Epcim'in eşi Büşra Epcim, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Sami Günel, şehit aileleri, gaziler ve emniyet mensupları katıldı.