Vali Epcim Göçmen Geri Gönderme Merkezi inşaatını inceledi

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, yapımında son aşamaya gelinen Göçmen Geri Gönderme Merkezi inşaatını inceledi.

Devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Epcim, içerisinde yemekhane, spor salonu, çocuk oyun alanları, sosyal tesis ve revir binasının yer alacağı Göçmen Geri Gönderme Merkezinin 200 kişinin geçici barınma ihtiyacını karşılayacak kapasitede tasarlandığını aktardı.

Epcim, projenin hayata geçirilmesinde emek ve katkısı olanlara teşekkür etti.

Projenin yapımında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun özel destek ve takibi olduğunu vurgulayan Epcim, kendisine ayrıca teşekkür etti.

Epcim'e ziyaretinde, İl Göç İdaresi Müdürü Hüsnü Yağmur, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Saka ile İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit eşlik etti.