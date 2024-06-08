Manisa Valisi Enver Ünlü, Turgutlu'da Ziyaretler Gerçekleştirdi
Manisa Valisi Enver Ünlü, Turgutlu ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Turgutlu Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve kurum müdürleriyle bir araya gelen Vali Ünlü, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Turgutlu Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisini gezdi ve Şehit Bekçi Ali Karakuzu'nun ailesini ziyaret etti. Vali Ünlü, ayrıca Turgutlu Şehir Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.
Manisa Valisi Enver Ünlü, Turgutlu ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Turgutlu Kaymakamlığı ziyaretinde Kaymakam Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Çetin Akın ve kurum müdürleriyle bir araya gelen Ünlü, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ünlü, daha sonra Turgutlu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Atatürk Parkı'nda açılan yıl sonu sergisini gezdi, kursiyerler ve eğiticilere başarı diledi.
Derbent Mahallesinde yaşayan Şehit Bekçi Ali Karakuzu'nun ailesini ziyaret eden Vali Ünlü, Turgutlu Şehir Stadyumunda incelemelerde bulundu.