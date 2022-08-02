Vali Elban, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Kalaycı'yı kabul etti Adana Valisi Süleyman Elban, Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) Başkanı Mehmet Akif Kalaycı'yı kabul etti. Adana Valisi Süleyman Elban, Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) Başkanı Mehmet Akif Kalaycı'yı kabul etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Elban makamında ağırladığı Kalaycı'dan 27-30 Ekim'de kentte düzenlenecek Yamaç Paraşütü Avrupa Şampiyonası Süper Finali hakkında bilgi aldı. Elban, şampiyonanın kentte yapılacak olmasından mutluluk duyduğunu belirterek, hava sporlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için organize edilen tüm faaliyetleri destekleyeceklerini ifade etti. Kalaycı da kabulünden dolayı Vali Elban'a teşekkür etti. Güncel AA / Koray Kılıç Süleyman Elban Türkiye Adana Güncel Haberler

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