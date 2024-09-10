İzmir Valisi Elban: Orman Yangınlarında Sabotaj Unsuru Bulamadık

İZMİR Valisi Süleyman Elban, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik temsilcilerinin katıldığı güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısında, son dönemde kentin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarına dair, "Çıkan yangınlardan yaptığımız tespitlerde herhangi bir sabotaj ve kasıt unsuruna rastlamadık, tamamının faillerini tespit ettik" diye konuştu.

Vali Süleyman Elban, İzmir'deki güvenlik ve asayiş faaliyetlerine ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi. Vali Elban'ın başkanlığındaki toplantıya; İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz katıldı.

Vali Süleyman Elban, kentte görev yaptığı 1 yıllık süreçle, bir önceki dönemin verileri açıklandı. İzmir'de suç ve suçluyla mücadele kapsamında sıkı denetim yapıldığına dikkati çeken ve istatistiki verilerle narkotik suçlarla mücadeleyi anlatan Vali Elban, "Narkotik suçlarda bir önceki yıl yani 31 Ağustos 2022 ve 31 Ağustos 2023 döneminde 23 bin 497 narkotik olayımız var. 30 bin 130 kişi gözaltına alınmış. Geçen yıl yani 31 Ağustos 2023-31 Ağustos 2024 döneminde olay sayımız 27 bin 47. Yüzde 15 artış var. Gözaltına alınan kişi sayısı 31 bin 750. Bunda da yüzde 5'lik bir artış var" ifadelerini kullandı.

'KONTROL EDİLEN KARA ARAÇLARINI KAPSIYOR'

Vali Elban, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trafik denetimlerinde bir önceki yıl kontrol edilen araç sayısı 5 milyon 485 bin. İşlem yapılan araç sayısı 1 milyon 40 bin. Geçen yıl ise kontrol edilen araç sayısı 5 milyon 790'a çıkmış ve işlem yapılan araç sayısı 1 milyon 356 bine çıkmış. Bu kontrol edilen araçlar hem emniyet müdürlüğümüz hem jandarma komutanlığı tarafından kontrol edilen kara araçlarını kapsıyor. Denizlerde yapılan denetimler ise bir önceki yıl 8 bin 992 iken yapılan işlem 2 bin 212 olmuş. Geçtiğimiz dönem ise 12 bin 96 denetim yapılırken, işlem yapılan 2 bin 50'ye düşmüş."

'MALA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR TOPLAM OLARAK 21 BİN 39'DAN 9 BİN 891'E DÜŞTÜ'

Çökertilen organize suç örgütleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Vali Elban, "Organize suç örgütlerinde bir önceki yıl 36 suç örgütü çökeltilmiş, son 1 yılda da 68 organize suç örgütü çökeltildi. Bu yaklaşık yüzde 89'luk artışa tekabül ediyor. Aranan şahıslarla ilgili bir önceki dönem 19 bin 659 aranan şahıs yakalanmış, 5 yıl ve üzere hapis cezası alan kişi sayısı 3 bin 196. Geçtiğimiz dönem ise 21 bin 886 aranan şahıs yakalanmış, önceki yıla göre yüzde 11'lik artış var. Burada ilginç olan nokta, 5 yıl üzeri mahkümiyeti olup yakalanan kişi sayısı 4 bin 996. Önceki yıla göre ele geçirilen tabanca sayısında yüzde 15'lik artış var. Bir önceki dönem ele geçirilen silah sayısı 3 bin 662 iken 4 bin 226'ya yükselmiş. Tüfek sayısında yüzde 24'lik artış var. 685'ten 861'e yükselmiş. Ele geçirilen uzun namlulu silahta ilginç bir artış var. 6'dan 16'ya yükselmiş. Kurusıkı tabanca sayısı 360'tan 377'ye yükselmiş. Yakalanan kesici alet sayısında ise yüzde 30'luk bir artış var; 1589'dan 2 bin 75'e yükselmiş. Fişek sayısı ise yüzde 83 azalarak 274 bin 378'den 46 bin 235'e düşmüş. Mala karşı işlenen suçlarda yüzde 33'lük bir azalma, hırsızlık suçlarında ise yüzde 53'lük bir azalma söz konusu. Evden hırsızlık 2 bin 658'den 1622'ye düştü. İş yerinden hırsızlık 2 bin 19'dan 1092'ye düştü. Hayvan hırsızlığı 122'den 84'e düştü. Oto hırsızlığı 418'den 175'e üştü. Otodan hırsızlık ise 1511'den 566'ya düştü. Motosiklet hırsızlığı ise 4 bin 79'dan 1831'e düştü. En fazla düşüş yan kesicilik suretiyle yapılan hırsızlık oldu. 712'den 152'ye düştü. Açıktan hırsızlık ise 9 bin 520'den 4 bin 285'e yüzde 55'lik bir düşüş var. Mala karşı işlenen suçlar toplam olarak 21 bin 39'dan 9 bin 891'e düştü. Ortalama yüzde 33'lük düşüş söz konusu" dedi.

'EKİPLERİMİZ ETKİN DENETİMDE DOZU ARTTIRDI'

Sıkı denetim yapıldığını vurgulayan Vali Elban, "Genel olarak faaliyetlerde suç ve suçluyla yapılan mücadelede gerek karada gerek denizdeki denetimlerde belli bir artış var. Özellikle hırsızlık, mala karşı işlenen suçlarda düşüş var. İçişleri Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Hem araç hem personel takviyesi sonucu etkin mücadelemiz devam ediyor. Biz suç ve suçluyla mücadele noktasında 112'den yapılan ihbarların önemli olduğunu düşünüyoruz. İzmir duyarlı bir kent, gördükleri suçu ya da suçun önlenmesi noktasında ihbarda bulunurlarsa çok memnun oluruz. 112'ye yapılan çağrılarda yüzde 4'lük artışımız var. Önceki dönemde 1 milyon 371 bin civarında çağrı varken son bir yılda 1 milyon 424 bin civarında çağrıda tekabül ediyor. Biz bu konuda ihbar ve şikayetlerin daha çok artmasını ve duyarlı hemşerilerimizin bize daha çok destek olmasını suç ve suçluyla mücadele açısından çok önemsiyoruz. Silahlanmanın artışıyla ilgili ortada emare yok. Ekiplerimiz etkin denetimde dozu arttırdı. Teknolojiyi de kullanmaya başladık. Sadece yakalanan silahlar değil narkotikte, trafikteki denetimde, hırsızlığın azalmasında da olumlu evrilme var. Bu kadar mücadele yapılırken doğaldır ki suçluların da en çok kullandığı ekipman silah ve onlar yakalanırken silahların da yakalanması doğal" açıklamalarında bulundu.

'BIÇAKLA, SOPAYLA EĞLENMEK MEDENİ DEĞİL'

Geçen günlerde İzmir Enternasyonal Fuarı'nda gerçekleştirilen konserlerde meydana gelen olaylara ilişkin de konuşan Vali Elban, "Bu iş biraz da eğlence anlayışıyla ilgili. Kavga etmeye hazırlanıp elinize döner bıçağı ya da sopa alırsanız o da ayrı bir eğlence anlayışı. Dünyanın her yerinde insanlar konsere eğlence için gider. Bıçakla, sopayla eğlenmek, medeni değil. Bizim yaptığımız kontrollerde bu tür şeylere fırsat vermemek için gayret ediyoruz. Ortalama 10-15 bin insan geliyor, beklemediğimiz şeyler oluyor. Eğlence anlayışını biraz derleyip toparlamak lazım" diye konuştu.

'EN UFAK BİR FAALİYET MAALESEF BİR YANGINA DÖNÜŞTÜ'

İzmir'de son dönemde çıkan yangınların sebeplerine ve bu konuda yapılan güvenlik çalışmalarına değinen Vali Elban, "Çok sıcak bir yaz geçirdik. Hem toprağın çok kuru olması hem de rüzgarların topraktaki nemi azaltması nedeniyle en ufak bir faaliyet maalesef bir yangına dönüştü. Yangınlar, ilimizin çoğu yeri orman olduğu için ormana da sıçradı. Bu çıkan yangınlarda yaptığımız tespitlerde şu ana kadar sabotaj ya da kasıt unsuruna rastlamadık. Tamamının faallerini tespit ettik sadece iki yangın elektrik tellerinden çıktı. Bunun dışındakiler vatandaşın tedbirsizliği nedeniyle çıktı. Bu sene yangınların biraz fazla olmasının nedeni nem ve hava sıcaklığı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızlı yayılıyor. Biliyorsunuz yangına müdahale artık 10 dakikanın altında. Hava şartları uygun olduğunda, yangın büyümeden müdahale ediyoruz. Ancak şartlar kötü olduğunda 10 dakikadan sonra yangın büyüyor ve kontrol alına almak ciddi bir zaman istiyor" diye konuştu.