Vali Doruk, vefat eden Valilik personeli Tahmaz'ın cenaze törenine katıldı Güncel Haberler Artvin Valisi Yılmaz Doruk, dün gece kalp krizi geçirerek vefat eden Artvin Valiliği personeli Erdinç Tahmaz'ın (59) cenaze törenine katıldı. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, dün gece kalp krizi geçirerek vefat eden Artvin Valiliği personeli Erdinç Tahmaz'ın (59) cenaze törenine katıldı. Artvin Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Erdinç Tahmaz'ın cenazesi, Beşağıl köyündeki aile mezarlığına defnedildi. Vali Doruk, Tahmaz'ın ailesi ve yakınlarına taziyelerini iletti. Cenaze törenine Tahmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Doruk'un yanı sıra vali yardımcıları Onur Özaydın ve Furkan Taha Türkmenoğlu, Ardanuç Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, İl Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu, bazı daire amirleri, valilik personeli ve vatandaşlar katıldı. Güncel Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu Yılmaz Doruk Kalp Krizi Artvin Güncel Haberler

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