Vali Doruk tayini çıkan müftü Güneş'e başarı belgesiyle ödüllendirdi - Haberler

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Vali Doruk tayini çıkan müftü Güneş'e başarı belgesiyle ödüllendirdi

AA - Bayram Sarayoğlu - Güncel
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Vali Doruk tayini çıkan müftü Güneş'e başarı belgesiyle ödüllendirdi

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, tayini çıkan müftü Hasan Güneş'i başarı belgesiyle ödüllendirdi.

ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, tayini çıkan müftü Hasan Güneş'i başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Vali Doruk, Aydın Müftülüğüne atanan Güneş'i makamında kabul etti.

Doruk, özverili çalışmaları ve verdiği hizmetlerden dolayı Güneş'e başarı belgesi verdi.

Artvin'de yaklaşık 4 yıldır görev yaptığını belirten Güneş ise kendisinden desteğini esirgemeyen başta Vali Doruk olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel

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