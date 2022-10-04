Vali Doruk, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla İl Müftüsü Mesut Harmancı ile beraberindeki din görevlilerini kabul etti.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla İl Müftüsü Mesut Harmancı ile beraberindeki din görevlilerini kabul etti.

Ziyarette Vali Doruk'a çiçek takdim eden İl Müftüsü Harmancı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl bir temanın ön plana çıkarıldığını, bu yılki temanın ise "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" olarak belirlendiğini ifade etti.

Harmancı, hafta kapsamında gerçekleştirilecek programlar hakkında Vali Doruk'a bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Doruk ise din görevlilerinin "Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutlayarak, çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.