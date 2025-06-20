Vali Doğan'dan Adapazarı'nın Kurtuluşunun 104. Yıl Dönümüne Dair Mesaj

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Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, halkın bağımsızlık mücadelesindeki kahramanlıklarını ve fedakarlıklarını vurguladı. Doğan, milletin hürriyet aşkının her yeni nesilde dirileceğini belirterek, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile şehit ve gazilere rahmet diledi.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Doğan, mesajında, 21 Haziran'ın, Halit Mollaların, Kazım Kaptanların öncülüğünde milletin bağrından çıkan direnişin, şehrin yeniden ayağa kalkışının, gösterdiği kahramanlığın yıl dönümü olduğunu belirtti.

Toprakların, bağımsızlık uğruna canlarını feda eden şehitlerin aziz hatıralarıyla yoğrulmuş, birlik, dirayet ve imanla kazanılmış istiklal mücadelesinin şahidi olduğunu vurgulayan Doğan, "Adapazarı halkı, memleketimizin diğer şehirleri gibi, zorluklar karşısında kenetlenmiş, vatanına ve bayrağına olan bağlılığıyla işgale karşı dimdik durmuş, büyük fedakarlık ve cesaret örneği sergilemiştir. Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşu, milletimizin hürriyete olan inancının açık delilidir. Bu hürriyet aşkı ve istiklal ruhu, her yeni nesilde tekrar dirilecek ve ecdadımızdan devraldığımız manevi miras, aynı inanç ve şuurla istikbale taşınacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehit ile gazileri rahmetle ve minnetle yad ettiğini aktaran Doğan, Adapazarı'nın işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutladı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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