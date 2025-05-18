Vali Doğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Doğan, mesajında, 19 Mayıs 1919'un, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk milletinin bağımsızlığa olan inancından aldığı güçle Milli Mücadele'yi başlattığı tarihi, milletin yeniden dirilişi, işgal kuvvetlerini topraklardan söküp atmak için milli iradenin, birlik ve beraberlik ruhunun, güçlü bir inancın uyanış günü olduğunu belirtti.

Türkiye'de al bayrağın altında, güven içinde ve hür olarak yaşandığını, vatan toprağını canından aziz bilen ve onun için her türlü fedakarlığa göğüs geren ecdadın vermiş olduğu kutlu mücadelenin eseri olduğunu aktaran Doğan, 19 Mayıs 1919'da Samsun limanında başlatılan mücadelenin, Kurtuluş Savaşı'nı büyük zaferle sonuçlandırdığını ve Cumhuriyetle taçlandırdığını kaydetti.

Doğan, gençlerin "köklü geçmiş, güçlü gelecek" anlayışının en kıymetli cevherleri olduğuna işaret ederek, söyle devam etti:

"Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, bölgesel ve küresel liderlik yolunda ilerledikçe, imkan ve fırsatlarınız büyük ölçüde artacaktır. İnanıyorum ki, tarihin seyrini değiştiren, çağ açıp çağ kapatan bir milletin torunları olarak, cumhuriyetin aydınlığından, şanlı tarihimizden, milli kültürümüzden ve kadim medeniyetimizden aldığınız güç ve ilhamla, 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefini sizler gerçekleştireceksiniz. 'Türkiye Yüzyılı'nı, milli, manevi değerlerimizi önceleyen, ailesinin, milletin, ümmetin, insanlığın sorunlarına duyarlı, sorunları çözmeye aday 19 Mayısların coşkusunu ve gururunu yüreğinde hisseden gençlerimiz büyütecektir."

Doğan, "Bağımsızlık mücadelemizin başladığı günün 106. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Anadolu toprağını vatan yapan, bağımsızlık mücadelesinde canlarını feda eden şehitlerimizi, canlarını hiçe sayan gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.