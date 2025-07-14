Vali Doğan'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, 15 Temmuz gecesinde, necip milletin, tarihin en alçak ihanetlerinden birine karşı destansı bir duruş sergileyerek, iradesine ve istiklaline sahip çıktığını belirtti.

O karanlık gecenin, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen milletin direnişiyle aydınlığa çıktığını aktaran Doğan, "Tanklara karşı iman, kurşunlara karşı inanç galip gelmiştir. Çelikleşmiş bir iradeyle, tarihimizin iftiharla anacağı bir direnişle sergilenen kararlı duruş, milletimizin, devletine, güçlü bir aidiyet ve sorumluluk duygusuyla bağlı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu kutlu direnişin adı zafer, bu zaferin adı ise Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz destanının, milli birlik ve beraberliğin sarsılmaz nişanesi olduğunu vurgulayan Doğan, Türk milletinin o gece, tüm hesapları boşa çıkardığını, yaşanan ihanet ve halkın ortaya koyduğu destansı direnişin asla unutulmayacağını anlattı.

Milletin, demokrasi zaferinin günden güne büyüyeceğini, büyük bedeller ödeyerek elde ettiği demokratik kazanımları koruma kararlılığından ve bağımsızlık iradesinden vazgeçmeyeceğini ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçlerimiz, asil milletimizin dua ve destekleriyle ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı yürütülen mücadeleden asla taviz vermeyecektir. Türkiye Yüzyılının demokrasi ikliminde, çocuklarımızı 15 Temmuz 2016 gecesinde yapılmak isteneni unutmayarak, unutturmayarak büyüteceğiz. Edep ve ahlakın yücelttiği, arif, bilge, demokrasiden yana, imanlı, yüreği vatan sevgisiyle dolu, inancının heyecanıyla coşan gençlerimizle, boz bulanık seller gibi akarak 2053'lere, 2071'lere, büyük ve güçlü Türkiye'nin müreffeh çağlarına erişeceğiz. Vatan, bayrak ve millet uğruna ebediyete irtihal eden tüm şehitlerimizi, 15 Temmuz 2016'da Türk Milleti'nin varlığına, istikbaline ve inançlarına darbe vurmak isteyenlere karşı gösterdikleri kahramanlıklarla adlarını tarihe yazdıran demokrasi şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ederken gazilerimize sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum."