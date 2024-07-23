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Vali Demirtaş: Yangın 3 saatte kontrol altına alındı

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı. Yangında 4 fabrikada ciddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.

VALİ DEMİRTAŞ: YANGIN 3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkıp, 3 fabrikaya sıçrayan yangına ilişkin Vali Mahmut Demirtaş, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yangının 3 saatte kontrol altına alındığını açıklayan Vali Demirtaş, "Şu an 7 fabrikada yangın meydana geldi ve 4'ünde ciddi hasar var. Yangının çıkış sebebini tam bilemiyoruz. Arkadaşlarımız inceliyorlar. İtfaiye raporu çıktıktan sonra bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Hiç kimsenin canına zarar gelmedi. Yangın 4 fabrikada etkili oldu. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. İtfaiye, orman teşkilatı ve emniyetin TOMA'ları birlikte çalışıyor. Ciddi bir sıkıntı kalmadı diye düşünebiliriz. Kimsenin burnu kanamadı. Sadece bir tane itfaiye eri dumandan etkilendi. Onu da hastaneye sevk ettik. Çok şükür, ciddi bir sıkıntımız yok. Hasar gören yerler; strafor, geri dönüşüm ve tekstil fabrikaları. Etraftaki evlere yangının yansımaması için tedbirlerimizi aldık. Şu an itfaiyenin tamamı buradalar. 400'ün üzerinde personelimiz çalışıyorlar. Yangın büyüktü ve çok şükür arkadaşlarımız büyük bir gayret gösterdi. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Şu an evlerle ilgili ciddi bir sıkıntımız yok" dedi.

Esra TÜRKER/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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