Haberler

Vali Dallı Tosya'da Sanayi Kuruluşlarını Ziyaret Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Tosya ilçesini ziyaret ederek sanayi kuruluşlarını gezdi ve iş insanlarına teşekkür etti. Ayrıca, koruyucu aileyi ziyaret ederek merhum koruyucu baba için başsağlığı diledi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Tosya ilçesine ziyarette bulundu.

Tosya Organize Sanayi Bölgesindeki orman ofisinde müteşebbis heyeti toplantısına katılan Dallı, daha sonra bölgede faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarını gezerek firma yetkililerinden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Dallı, Kastamonu ve ülke ekonomisi ile istihdama önemli katkılar sağlayan iş insanlarına teşekkür ederek çalışanlara kolaylıklar diledi.

Koruyucu aile Nuran Kolçak'ın evine misafir olan Dallı, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden koruyucu baba Yaşar Kolçak'a Allah'tan rahmet dileyerek aileye başsağlığı ve sağlıklı ömürler dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
Nihal Candan'ın annesinden mezar başında yürek yakan sözler

Nihal Candan'ın annesinden mezar başında yürek yakan sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prenses Akiko'dan Anıtkabir'e ziyaret! Tırnaklarındaki süslemeler dikkat çekti

Prenses, Ata'nın huzurunda eğildi! Tırnağındaki detaya dikkat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.