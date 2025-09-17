Vali Dallı Tosya'da Sanayi Kuruluşlarını Ziyaret Etti

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Tosya ilçesine ziyarette bulundu.

Tosya Organize Sanayi Bölgesindeki orman ofisinde müteşebbis heyeti toplantısına katılan Dallı, daha sonra bölgede faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarını gezerek firma yetkililerinden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Dallı, Kastamonu ve ülke ekonomisi ile istihdama önemli katkılar sağlayan iş insanlarına teşekkür ederek çalışanlara kolaylıklar diledi.

Koruyucu aile Nuran Kolçak'ın evine misafir olan Dallı, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden koruyucu baba Yaşar Kolçak'a Allah'tan rahmet dileyerek aileye başsağlığı ve sağlıklı ömürler dileklerini iletti.