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Vali Dallı, Anneler Günü'nü kutladı

Vali Dallı, Anneler Günü'nü kutladı
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Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Anneler Günü'nü yayınladığı mesajla kutladı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Anneler Günü'nü yayınladığı mesajla kutladı.

Dallı, mesajında, annelerin toplumun en güçlü yapı taşı olduğunu vurguladı.

Annelerin haklarını ödemenin mümkün olmadığına işaret eden Dallı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hayatımızın her anında sevgi, şefkat ve fedakarlıklarıyla bizlere rehber olan annelerimiz, toplumumuzun en güçlü yapı taşlarıdır. Karşılıksız sevgileriyle bizleri büyüten, sabırla yetiştiren annelerimizin hakkını ödemek mümkün değildir. Bu özel günde başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum."

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
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