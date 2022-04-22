Samsun Valisi Dağlı, jandarma komandolarla iftarda buluştu

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Kavak Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve Kavak İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerlerle iftar programında bir araya geldi.

Kavak ilçesinde düzenlenen iftarda konuşan Dağlı, terörle mücadelede yıllardır büyük başarı ve azim gösteren jandarma personelinin kutsal vatan topraklarının her köşesinde aziz milletin huzuru ve devletin bekası için gerektiğinde hayatını ortaya koymaktan hiçbir zaman çekinmediğini söyledi.

Milletin huzur ve güvenliğini temin etmek adına mesai mefhumu gözetmeksizin hizmet vererek Samsun kırsalında emniyet ve asayişin sağlanması için büyük bir özveriyle görev yapan jandarma personelinin ramazan ayını tebrik eden Dağlı, aileleriyle sağlıklı ve mutlu bir ömür geçirmeleri temennisinde bulundu.

İftarın ardından Mehmetçiklerle sohbet eden Dağlı, Kavak Asayiş Komando Bölük Komutanlığında görevli Uzman Çavuş İsa Koç'un memleketi Kırşehir'deki ailesiyle görüntülü görüşme gerçekleştirerek, annesi Ayşe ve babası Orhan Koç'a hayırlı ramazanlar diledi.

İftara, Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever ve ilçe protokolü katıldı.